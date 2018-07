Novinky

Rozhodnutí o vyklizení se týká 60 rodin v osmi domech v Horoměřicích u Prahy, kteří si po pádu firmy H-System byty svépomocí dostavěli. Podle soudu ale investovali do cizího majetku. Správce konkurzní podstaty Josef Monsport chce nemovitosti zpeněžit ve prospěch všech někdejších klientů vytunelované firmy H-System.

„Mám obavu, že někteří v emočním záchvatu mohou dát ten dům do původního stavu, to znamená, že ho zbourají nebo zapálí,“ varoval Junek ve vysílání České televize. Uvedl mimo jiné, že lidé vložili do stavebního projektu často své celoživotní úspory.

Měsíční lhůtu na vystěhování označil Junek za směšnou. Lidé si podle něj na pozemcích u domů vybudovali zasíťování. „To si těžko s sebou vezmete, ale je to naše a máme na to právo,” dodal.

„Oni nemají kam jít. Tam je řada lidí, kteří si to dostavěli ve svém aktivním věku a dneska jsou to důchodci. Oni ani nemají sílu se odstěhovat,” dodal.

Jednali v dobré víře



„My jsme dostali od prvního konkurzního správce povolení dostavět ty domy. Měli jsme dobrou víru, že to dobře dopadne,” připomněl situaci po krachu H-Systemu.

Zpochybnil i důvěryhodnost konkurzního správce Josefa Monsporta, jehož jméno figuruje v kauze tzv. Panama papers. „Důvěryhodnost toho konkurzního správce je nulová,” dodal.