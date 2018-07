Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) šlo často o plýtvání, protože ministerstva jsou plná odborníků, kteří by tyto práce měli zvládnout sami.

Nechal si proto vypracovat přehled o tom, kolik za služby mediálních i dalších poradců během posledních čtyř let zaplatili jen jednotliví členové Sobotkovy vlády z ČSSD, ANO a KDU-ČSL. To aby jako premiér měl argument pro výzvu svým novým ministrům, aby v tomto směru přibrzdili. Přehled Právo získalo z Úřadu vlády.

Já sám jsem známý tím, že šetřím, kde mohu. Mám už takovou DNA premiér Andrej Babiš (ANO)

Vedle toho vyplácela ministerstva ještě další desítky miliónů poradenským a konzultačním agenturám, lobbistům či advokátním kancelářím, kteří tak draze zaskakovali za právní a další oddělení ministerstev.

„Nejsem spokojen, jak ministři ve svých úřadech hospodařili, a chci, aby to změnili. Já sám jsem známý tím, že šetřím, kde mohu. Mám už takovou DNA,“ komentoval pro Právo výsledky svého průzkumu Babiš.

Ministerstvo financí, v jehož čele téměř čtyři roky stál, vyplatilo za poradenské služby v uplynulých čtyřech letech pět miliónů korun. V tabulce je osmé z dvanácti. Méně utratila ministerstva životního prostředí, obrany, spravedlnosti a dopravy.

„Smlouvy s poradenskými firmami jsem zdědil. Většinu se mi podařilo vypovědět, ale u některých to tak rychle nešlo. Na začátku to bylo skoro za dva milióny ročně. Když jsem ve funkci končil, už to bylo jen půl miliónu,“ vysvětlil Babiš. Jako argument, že to jde, uvedl, že např. ministerstvo financí silami svých referentů již vyhrálo arbitráže za 800 miliónů korun.

„Ministerstva mají dostatečně velký odborný aparát, který by měl pro ně většinu těchto služeb zajišťovat. Pokud jde o nějaké složité odborné věci, tak rozumím, že nenajdou-li lidi přímo na svém ministerstvu, pak se obrátí na specializované firmy nebo právníky. Poradenství by mělo být velmi racionální,“ řekl Babiš.

Velkorysá Marksová



Velkorysá byla ke svým poradcům exministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD), která jim za čtyři roky zaplatila celkem 13,8 miliónu korun.

Jen o milión méně než na MPSV vyšlo poradenství ministra zemědělství Mariana Jurečku (KDU-ČSL).

Podle Marksové je vysoká suma pochopitelná, protože resort práce a sociálních věcí je co do agendy největší ze všech a má i nejvyšší rozpočet. „Když jsem nastoupila, byl v kabinetu odbor poradců s několika, myslím pěti, pracovními místy. Ta jsem postupně obsadila. Využívali jsme i externí poradce, ale tam jsme vždy ve srovnáních vycházeli jako nejlevnější,“ řekla Právu.

Jak dodala, kmenoví poradci, kteří jsou v celkové sumě také zahrnuti, měli platy stanovené podle tabulek. „Pracovali zejména na podkladech pro mě a pro tiskové oddělení. Byli jsme neustále zavaleni dotazy od novinářů,“ dodala exministryně.

Jak řekl Právu Jurečka, odměny poradcům byly přiměřené. „Měl jsem postavený sbor poradců tak, abych se mohl kvalitně připravovat na jednání vlády. Abych mohl reagovat na návrhy, které předkládali ministři za jiné resorty. K tomu mi poradci vypracovávali stanoviska,“ uvedl.

Přes osm miliónů vynaložili na své poradce v bývalé koaliční soc. dem. ministr zdravotnictví Sobotkovy vlády Svatopluk Němeček a podle údajů na webu úřadu i šéf vnitra Milan Chovanec. Jeho úřad premiérovi ale výši nákladů neposkytl.

Právo je získalo z webu vnitra. Povinnost zveřejňovat všechny platby za poradenské, konzultační a právní služby na internetu mají všechny státní orgány již od roku 2013.

Babiše naštvali Milek s Čejkovou



Mezi Chovancovy poradce patřili nějaký čas např. bývalý náměstek policejního prezidenta Zdeněk Laube, exředitelka České pošty Marcela Hrdá nebo bývalí poslanci ČSSD Radim Turek a Karel Šplíchal. Ten radil ministrovi v oblasti násilí na fotbalových stadiónech po celou dobu. Jeho odměna se pohybovala kolem 300 tisíc korun ročně.

Třetí příčku v minulém vládním období držela ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO), která vydala za poradce téměř 8,9 miliónu korun. Jedním z nich byl i bývalý televizní reportér Martin Mrnka, který ministryni pomáhal s přípravou mediálních vystoupení. Za to během tří let svého působení měl získat 1,6 miliónu korun. Za tři čtvrtě miliónu pak ministryni radila i specialistka na krizovou komunikaci a někdejší mediální poradkyně slovenského expremiéra Roberta Fica Ľubica Mižičková.

„Není možné, aby si ministři platili mediální poradce ze státního. Zastupují ve vládě politické strany, které na tento účel mají své lidi, tak ať si to platí ze svého,“ uvedl rozčileně Babiš.

Nejvíce ho ale rozlítil ministr zemědělství v jeho první, jednobarevné menšinové vládě Jiří Milek, který si pořídil mediální poradkyni se smlouvou na 180 tisíc korun měsíčně. Ministr se bránil, že bývalé televizní moderátorce Mirce Čejkové za dva a půl měsíce proplatil faktury „jen“ za 150 tisíc. Po tvrdé Babišově kritice externí smlouvu s poradkyní ukončil. Přijal ji vzápětí jako „koordinační pracovnici“ do svého kabinetu s tabulkovým platem 50 tisíc korun.

Podle informací Práva Šlechtová nezačala úsporně ani v době, kdy byla už ministryní obrany v první Babišově vládě. Jen za půl roku 2018 vydala na poradenství téměř 870 tisíc. Ve stejném duchu se chovala i Babišova ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO), která vyplatila svým poradcům bezmála tři čtvrtě miliónu.