Novinky

„Potkám se s ním o prázdninách a budeme to řešit. Věděl jsem, že investuje do bytů, ale ne za jakých podmínek. Požádal jsem ho o vysvětlení, takže si získávám veškeré informace,“ řekl Pospíšil serveru. Šéf TOP 09 podle svých slov považuje takové podnikání za obtížně přijatelné a zvažuje tak Zedníkovo propuštění.

Nájem ze sociální dávek v bytech Zedníka a jeho partnerů platí až dvě třetiny nájemníků. Pospíšil slíbil, že to bude řešit. „Nechám si to vysvětlit. I on má právo na obhajobu, je soukromá osoba, musím se s ním nejdřív potkat,“ řekl.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

FOTO: Petr Horník, Právo

Měl by chránit spotřebitele



Paradoxní je, že Zedník, který je členem jihočeské ODS, má v Bruselu na starosti agendu ochrany spotřebitele. Byty, které jsou často v žalostném stavu, podle svých slov koupil jako investici na důchod.

„Ten náš kalkul byl čistě příležitost na trhu. Levné nemovitosti jsou ideální investiční příležitost na tvorbu hodnoty. Je to náš čtvrtý důchodový pilíř a něco zůstane i pro další generace, pokud se nezmění režim,“ vysvětloval Zedník pro pořad Zaostřeno Českého rozhlasu Plus. Že by nepřímo žil z dávek pro chudé však odmítá.