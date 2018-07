hro, Novinky

Jakl se v debatě probírající politiku Donalda Trumpa obul do geopolitického vlivu USA a naopak vyzdvihl marginální vliv Ruska obviňovaného ze vměšování se do amerických prezidentských voleb. „Je to americko-americká věc a naprosté nesmíření se establishmentu s Trumpem. Půjdou mu po krku každý den a každou hodinu a vždycky si při tom najdou nějakou jinou záminku,“ řekl.

A zatímco Jakl Trumpa za jeho činy adoroval, na Lukešovi, který byl před svým komentářem skrze webovou kameru přenášen přímo na projekční plátno ve studiu za zády moderátora, bylo patrné, že Jaklova slova mu nejsou po srsti. Debata následně přímým vstupem Lukeše do vysílání dostala nový rozměr.

Ve chvíli, kdy dostal od moderátora Michala Kubala prostor, si tak profesor historie a mezinárodních vztahů z Bostonské univerzity neodpustil výpad proti výběru hosta ve studiu. „Než vám odpovím, tak vám musím říct, že vůbec nevím, jak na tuto situaci reagovat. (...) Já tady jsem nucen poslouchat otevřené lži, nesmysly a výmysly,“ řekl.

Kdo je odborník?



Vadilo mu, že vystoupení Jakla ve studiu působí, jako by snad byl někdejší Klausův poradce na dané téma odborníkem. „Na jedné straně máme názory seriózních amerických profesionálů (...) a pak dáme hlas tomu pánovi, kterého sice nevidím, ale vím z nějaké staré fotografie, že má koňský ohon na hlavě, a z toho snad mám uzavřít, že má autoritu mluvit o tom, co je dobré pro Spojené státy?“ sepsul svého oponenta Lukeš.

Ani pokus o umírnění diskuse moderátorem nepomohl. Zatímco Jakl vzal poznámky profesora zjevně s nadsázkou, Lukeš si dál přisadil. „Ten koňský ohon nevidím a nikdy bych ho nezmínil nebýt toho, že jsem právě slyšel tyhle absurdní lži, které jsou vypůjčené ze slovníku Kremlu, který dezinformuje diváky právě tímhle způsobem – že dáme čtyři minuty pravdě, čtyři minuty lžím a divák potom pokrčí rameny a říká: ,Tak vidíte, ono je to složité, pojďme se raději dívat na fotbal,‘,“ dodal.

Trumpova politika se znovu začala široce probírat v amerických médiích zejména v souvislosti s nedávným zlomovým summitem USA a Ruska v Helsinkách. Trump byl ostře kritizován za své servilní chování vůči svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi. Na tiskové konferenci po společném jednání navíc odmítl, že by se Rusko jakkoli vměšovalo do amerických prezidentských voleb. Po návratu do USA ale zcela otočil s tím, že se přeřekl. [celá zpráva]