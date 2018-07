ČTK

Debata se strhla zejména o povinnosti školek zajistit místa i pro mladší než tříleté děti, která by podle účinného znění zákona nastala od roku 2020. Zastánci jejího zrušení poukazovali na to, že tak malé děti by měly být v péči rodičů, na nedostatek míst v mateřských školkách v některých oblastech i na nedostatek personálu a na finanční zatížení obcí, které školky zřizují.

„Dvouleté děti patří do jeslí,” řekl Jaroslav Kubera (ODS). Senátorka KDU-ČSL Šárka Jelínková se zase obávala toho, že kvůli nynějšímu znění zákona by se odkládání dětí do školek mohlo stát pravidlem.

Mění se nedávno zavedené věci



Naopak zastánci ponechání povinnosti poukazovali například na to, že matkám přináší možnost svobodně se rozhodnout. Senátorka Eva Syková (za ČSSD) označila za hysterii argumenty odpůrců, že by se „odtrhávaly děti z náruče mámy”. Někteří senátoři za lidovce kritizovali skutečnost, že novela mění novinky schválené teprve zhruba před rokem. „Senát by udělal čest své pověsti, kdyby na takové věci nenaskakoval,” uvedl Václav Hampl.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) řekl, že už nyní navštěvuje školky 45 000 dětí mladších tří let. Současné znění zákona by znamenalo rozšířit kapacitu mateřských škol až o 60 000 míst, což by znamenalo náklady od 16 miliard do 24 miliard korun, podotkl na podporu poslanecké novely, která prakticky zachová nynější stav dobrovolnosti. Výslovně stanoví, že pro přijetí dvouletých dětí do mateřských školek není právní nárok.

Start reformy financování regionálního školství se novelou oddálí na září 2019. Naplno začne fungovat podle předlohy od ledna 2020. Odklad má usnadnit náběh na financování podle počtu odučených hodin a vzdělávacích programů, nikoli pouze podle počtu žáků jako nyní.