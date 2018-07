Petr Janiš, Právo

Architekt a urbanista Tomáš Vích, který podrobně srovnal současný stav ochrany zeleně a volných ploch v centru hlavního města s tím, co je v návrhu, je znepokojen jejich přesunem z nezastavitelného území na zastavitelné.

I když to neznamená, že by se tam mohlo vzápětí stavět, stupeň ochrany se razantně snižuje. Vydělat na tom mohou nikoliv občané a město, ale potenciální developeři.

Náměstí Miloše Formana neboli piazzetta před hotelem InterContinenal, které bylo označeno jako nezastavitelné území a teď by se mělo stát zastavitelným, je toho nejbrutálnějším příkladem. Tam dokonce návrh plánu umožňuje postavit až osmipatrovou budovu. Z nezastavitelného zastavitelným územím se mají stát mj. hřiště v Masné ulici, na Františku či bastiony Strahovské zahrady.

Představitelé IPR své návrhy odůvodňují složitou, často nepřehlednou terminologií, která brání věcné a srozumitelné diskusi. „Gumovost, tekutost, flexibilita, nejasnost pojmů je charakteristická vlastnost návrhu metropolitního plánu, se kterou se hrozně špatně zápasí,“ řekl Právu Vích.

Možná zástavba v centru Prahy podle nového Metropolitního plánu.

FOTO: Novinky.cz s maps4news

Jakmile v diskusi padne něco konkrétního, ukáže se, že to není tak úplně pravda. „Jeden termín nekončí a nezačíná druhý,“ upozorňuje architekt Vích s tím, že tvůrci ponechávají výklad na stavebních úřadech při povolování staveb.

Problém pojmů v metropolitním plánu je podle jeho slov zřejmý právě u náměstí Miloše Formana. IPR zde do návrhu metropolitního plánu nakreslil možnost zástavby až osmipodlažní budovou s tím, že má jít o proluku. „Bereme to jako proluku, pokud z projednání vzejde, že to nemá být proluka, tak se tomu vůbec nebudeme bránit,“ řekl nedávno Právu šéf IPR Ondřej Boháč.

Označení náměstí za proluku považuje Vích za zmatečné, protože proluka až dosud jako oficiální termín označovala volné místo mezi domy s holými štíty, kam nemíří okna, což není případ piazzetty, která je obklopena ze všech stran budovami s okny, které do ní ústí.

Co je hřiště?

„Jakmile začneme náměstí Miloše Formana nazývat prolukou, rozsype se jazyk, kterým se dorozumíváme, a možnost navázat konstruktivní dialog. Je to vlastně šílené, jako když neoznačení ruští vojáci na Ukrajině o sobě říkají, že jsou tam na dovolené,“ poznamenal Vích.

Společné jednání o návrhu metropolitního plánu na konci června v Průmyslovém paláci podle něho ukázalo, že diskuse vlastně není možná. Vedoucí tvůrců, architekt Roman Koucký, v odpovědích odkazoval buď na hlubší studium plánu, nebo k výtkám řekl, že jde o téma pro zvláštní seminář. Kvůli jiné metodice neexistuje ani mapa rozdílů mezi současným stavem a možnou příští podobou Prahy – návrhem metropolitního plánu.

I tak by mohlo vypadat po zástavbě náměstí Miloše Formana.

FOTO: Právo

Vích si rozdílovou mapu musel sám vyrobit. „Nedostanete se k debatě o tom, co je proluka, co je náměstí, co hřiště. Zůstává to nesrozumitelné, a já si myslím, že cíleně. Když totiž z náměstí uděláte proluku čili stavební parcelu, nemá metr čtvereční cenu deset tisíc, ale třeba sto dvě stě tisíc korun,“ doplnil architekt Vích. Aby se pokusil s obyvateli centra ochránit dosavadní hřiště, parkoviště či zelené pásy nově zařazované do zastavitelného území, podá s dalšími subjekty k návrhu plánu připomínku.

„Jde o koncepční problém zachování volného prostoru v památkové rezervaci. Nejde o to, někomu znemožnit zástavbu jeho dvorečku. Nechci škodit, ale jako poškození veřejného zájmu vnímám, když přijdeme na Starém Městě o poslední ostrůvky volného prostoru a zeleně,“ varuje architekt.