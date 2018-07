Náplast na demisi: odchodné 144 tisíc a auto s řidičem

I tři týdny ve funkci člena vlády postačí odcházejícímu ministrovi práce a sociálních věcí Petru Krčálovi k tomu, aby dostal tzv. odchodné ve výši jednoho ministerského platu, tedy 144 700 korun hrubého. Zaručuje mu to zákon o platech ústavních činitelů s jedinou podmínkou: že do tří měsíců nenastoupí do jiné ústavní funkce. Krčál není poslancem.