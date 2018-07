Novinky

Od úterý do pátku bude podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na severovýchodě a severu republiky pršet. Srážky by podle nich mohly být i vydatné.

„Nejvyšší srážkové úhrny jsou předpokládány od úterního do čtvrtečního večera v horských oblastech na severozápadním návětří Beskyd a Jeseníků, kde by mělo v popsaném období spadnout 80 - 120 milimetrů srážek,” varovali meteorologové.

V okolí hor by podle nich mohlo během 48 hodin napršet kolem 40 milimetrů, v extrému do 60 milimetrů srážek. Situace by se měla uklidňovat v noci ze čtvrtka na pátek.





Kvůli vydatným srážkám očekávají meteorologové u menších toků odvodňujících Jeseníky a Beskydy od středečního rána možnost vzestupu hladin a dosažení prvního stupně povodňové aktivity.

Varování před dešti platí pro okresy Ústí nad Orlicí, Jeseník, Šumperk, Bruntál, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Vsetín od úterních 18 hodin. Varování před vzestupem hladin platí tamtéž od středečního rána.