Zkrácení víkendových intervalů inicioval před časem Ropid, který organizuje dopravu v Praze a jejím okolí.

Podle dřívějšího vyjádření náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) by měl být na trase C interval nově pět minut.

Na lince B by měl být ze 7,5 minuty zkrácen na šest minut. Na lince A zůstane současný interval 7,5 minuty.

Výhledově by se mohly víkendové intervaly sjednotit na pěti minutách, jak je tomu například během adventu.

Do Letňan budou od září zajíždět v pracovní dny mezi 9:00 a 19:00 všechny soupravy na lince C. Prozatím by se mělo jednat o zkušební provoz do prosince. Současně s prodloužením metra do Letňan ubudou na Ládví některé autobusy, které budou nově končit u letňanského terminálu.