Kristýna Léblová, luh, Novinky

Dosavadní využití historické budovy Staroměstské tržnice je podle vedení hlavního města nedostatečné a hlavně nereprezentativní. Vizí je tržnice nabízející restaurace, kulturu a kvalitní produkty namísto v Praze všudypřítomných a turisty matoucích matrjošek. Magistrát má v plánu tržnici ve stylu Vídně, Barcelony či Madridu.

„Je to prostor, který je historicky velice ceněný, je přímo v centru Prahy. Proto bychom chtěli, aby se rekonstrukce zrealizovala dobře a aby se Praha měla v zásadě čím pochlubit, že má taky kvalitní tržnici v centu města,“ řekl Novinkám pražský radní a zastupitel Karel Grabein Procházka (ANO).

Kamera Novinek měla možnost nahlédnout i do prostor nad prodejnou s potravinami, které jsou veřejnosti skryty.

Představa nové podoby tržnice u Staroměstského náměstí

FOTO: archiv Magistrátu hl. m. Prahy

Tržnice momentálně nabízí kolemjdoucím jen obyčejnou samoobsluhu, čínskou restauraci a výrobu klíčů. Horní patro je navíc absolutně nevyužité, momentálně se tam skrývá zázemí, odkud se obsluhuje elektřina a topení, ale jinak patro chátrá.

Do historických prostor chce město zasadit obchůdky s kvalitním zbožím, tržnici s čerstvými potravinami, street-food bistra, kavárny.

Podle Procházky je nejdůležitější, aby plánovaná rekonstrukce proběhla co nejkvalitněji, po ní už by měla být zajímavá samotná budova, i bez plánovaného zaplnění jejích prostor. Rekonstrukce podle něj odstartuje ještě letos.

Dočká se i Holešovická

Lepší využití prostor v centru Prahy a vytvoření příjemného místa pro volný čas Pražanů i turistů by se mělo týkat i Holešovické tržnice.

„Zde máme představu, že by tam lidé chodili jednak za zábavou, protože je velký zájem z hlediska kulturních institucí jako divadel a galerií. Byli bychom také rádi, aby se to doplnilo restauracemi a kavárničkami, aby tam byly zajímavé obchůdky. Samozřejmě aby tam zůstala ta tržnice jako taková, která by také prošla nějakou revitalizací,“ řekl Procházka.

Zároveň by oblíbenosti Holešovické tržnice měla pomoci i plánovaná revitalizace celého vltavského břehu, který by měl být propojen lávkami do Karlína. Vítanou změnou by také mohlo být přesunutí veškerých prodejců a prodejen, především těch vietnamských, z uliček kolem tržnice přímo do jednotlivých hal.

Stánkaři v holešovické tržnici by měli z hlavní třídy zmizet.

FOTO: Novinky

„Uličky by skutečně měly fungovat jako jakési korzo, aby tam lidi mohli bezproblémově chodit, popřípadě by tam byly některé ty kavárničky a podobně,“ dodal.

Také na Holešovickou tržnici si magistrát vyčlenil finance, podle Procházky by se však na financování měli podílet i investoři, kteří mají zájem o prostory v halách tržnice. Momentálně má magistrát kolem 30 zájemců, ze kterých by měl vybrat na podzim.