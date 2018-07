Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Pane premiére, vaše vláda konečně po rekordních 264 dnech od voleb dostala důvěru. Jak dlouho vám to vydrží?



Doufám, že do konce volebního období.

Ptáme se proto, že ODS ústy šéfa Fialy slíbila, že se bude snažit co nejvíc zkrátit váš mandát. Navíc i vaše uskupení se soc. dem. s komunisty v zádech mělo hned od počátku trhliny, když se Milan Chovanec z ČSSD a Zdeněk Ondráček z KSČM navzdory podpisu koaliční smlouvy a tolerančního patentu hlasování nezúčastnili.

Je pravda, že pro zákony, s výjimkou těch programově dohodnutých priorit, budeme nuceni hledat většinu i s opozicí.

Máte dojem, že vám na to opozice přistoupí, když ODS už dopředu dala ruce pryč i od otázek zahraniční a bezpečnostní politiky, kde názorová shoda s pravicí existuje?

Byl bych rád, abychom si nehráli v klíčových záležitostech na koalici a opozici, protože běží o naši zemi, její občany. Jen připomínám, že i když byla naše vláda v demisi, dokázali jsme najít shodu třeba v otázkách zákona o dopravní infrastruktuře. I v našem klubu je spousta pravicově orientovaných poslanců. Nejsme bolševická vláda ani nejsme levicová vláda.

To říkáte vy, ale pravice vám vyčítá, že jste po 29 letech přivedl k moci komunisty.

Komunisty jsme k moci nepřivedli. Naše dohoda, kterou nazýváte toleranční patent, je o vzniku vlády, který KSČM umožnila na základě shody některých programových záležitostí.

Stále nás obviňují, že jsme přivedli komunisty k moci. Ale kdo to zapříčinil? Byla to ODS, se kterou jsme mohli mít vládu už minulý rok. Nebylo by zrušení karenční lhůty, s čímž nesouhlasíme, a víme, že to podnikatelům způsobí problémy. Ale museli jsme udělat kompromis, protože tato záležitost je vlajkovou lodí soc. dem. a KSČM. Prosadili jsme alespoň elektronickou neschopenku, aby se to nezneužívalo.

S ODS jste možná mohli vytvořit vládu, ale to byste v ní nesměl být vy jako trestně stíhaná osoba, což bylo podmínkou.

To není pravda, ODS to neříkala. Tvrdili, že jejich voliči nechtějí, aby šli s námi do vlády. Myslím, že nepochopili, že z opozice je mnohem horší prosazovat své návrhy.

Vždyť jste před chvílí říkal, že v klíčových věcech byste si neměli hrát na koalici a opozici. Tak v čem je problém?

To platí, ale neshodujeme se v jejich populistických návrzích na snižování daní, což by zruinovalo rozpočet. Jen si vzpomeňte, jak to bylo v minulosti. Oni navýšili DPH z 5 na 15 procent, oni přišli s rovnou daní na 15 procent, která nevyšla, tak udělali superhrubou mzdu a solidární přirážku.

Když jsou v opozici, tak křičí, že chtějí snižovat daně, když jsou ve vládě, tak daně zvyšují. My jsme už v minulé vládě daně snížili, máme další návrhy, počítáme se zrušením superhrubé mzdy, co rezultuje do snížení daně, počítáme se snížením DPH u vodného a stočného, u řemeslníků, přicházíme s novým řešením EET.

Zrušení superhrubé mzdy slibovala už minulá Sobotkova vláda, kde jste byli, a skutek utek. Tak kde je jistota, že zase nezůstane jen u slibů?

Neshodli jsme se na ekonomickém dopadu. Soc. dem. to chtěla zrušit navýšením a my naopak snížením.

Ve vašem programu slibujete světlé zítřky, což ve Sněmovně nazvali sběrnými surovinami, ale kde na to chcete vzít peníze?

Nejsou to žádné sběrné suroviny. Je to program pro všechny, konkrétní a jsou tam věci, které nikdy nikdo nedělal. Vezměte si třeba investice. Kdo tady kdy udělal investiční plán na deset let? Přišel jsem s ním až já.

Z tolerančního patentu s komunisty jste vypustili po drtivé kritice pasáž, podle které měli mít právo navrhovat lidi do kontrolních orgánů státních a polostátních firem. Kde je záruka, že tyto trafiky nebudou přidělovány potají?

Odmítám jakékoli tajné přidělování politických trafik. Když jsem byl na ministerstvu financí, žádného politického nominanta jsem do podřízených firem neposlal. Na druhou stranu, pokud nějaká strana navrhne odborníka, neznamená to, že je dopředu odsouzen k nezdaru. Proč bychom měli odmítat odborníky, kterých nemá státní správa dostatek? Vše ale musí být transparentní.

Máte jako vláda důvěru, ale stále nemáte plnohodnotného ministra zahraničí. Co s tím?

V uplynulých dnech jsem byl s panem Hamáčkem v Bruselu a předvedli jsme, jak může fungovat koalice. Na rozdíl od koalice s panem Sobotkou. Nikdy jsme s ním nebyli tým. Když byla třeba v Černínském paláci V4, tak mě nechal stát jako chudinku v zahradě, takže mě musel maďarský velvyslanec představit panu Orbánovi.

Mluvím o tom proto, že s panem Hamáčkem to funguje zcela jinak. Představil jsem ho zahraničním premiérům s tím, že jde o koaličního partnera. Nepovažuji ho za nepřítele a doufám, že to bude fungovat.

Všichni tušíme, že pan prezident Miroslava Pocheho nejmenuje…

Hamáček ale není šéfem diplomacie na plný úvazek, a proto se ptáme, co dál, protože soc. dem. trvá na Miroslavu Pochem?

To je věc pana Hamáčka, který by si ji měl dohodnout s panem prezidentem nebo případně ve své straně a pokusit se najít nového kandidáta. Všichni tušíme, že pan prezident Miroslava Pocheho nejmenuje…

Je to ale vaše věc jako premiéra, takže podáte na Miloše Zemana případně kompetenční žalobu?

Proč bych to dělal? Nechci žádné konflikty.

Krátce před hlasováním o důvěře hodila ručník do ringu kvůli údajnému opisování v diplomkách vaše ministryně spravedlnosti Malá. To byla vaše práce, že jste ji přesvědčil?

Myslím, že po tiskové konferenci, kde se paní Malá snažila vysvětlit, jak to bylo, pochopila, že takový souboj nemůže vyhrát. Pochopila, že rozjetá kampaň směřuje nejen proti ní, ale také proti hnutí a zejména proti mně. Proto to oceňuji a bleskově jsem našel řešení.

Počítáte s tím, že budete hledat nového ministra, a navrhnete případně prezidentovi odvolání pana Kněžínka, nebo zůstane?

Pan Kněžínek je profesionál, je to úředník, apolitický, jeden z nejlepších odborníků u nás. Takže uvidíme. Je to i na něm, protože i pro něj to bylo nečekané bleskové řešení.

Byl jste při hlasování o důvěře nervózní z toho, jak se zachová exministryně obrany Karla Šlechtová, která se do poslední chvíle tvářila tajemně?

To je otázka. Vím, že pro ni to není jednoduché, je pracovitá, má tah na branku, ale prostě nikdo nemůže počítat s funkcí navěčně.

Takže bude odměněna za svou loajalitu?

Určitě bude velmi platná a aktivní ve Sněmovně, tak uvidíme. Navíc má velmi dobré jazykové znalosti.

Nevidím jediný důvod k omluvě (Kalouskovi). Pan Kalousek mě permanentně uráží, a pokud začne útočit na mou rodinu, mé děti, to je pro mě prostě nepřijatelné.

Trváte na tom, že se neomluvíte Miroslavu Kalouskovi za svá slova o ožralech, zlodějích, napojení na zbrojaře Hávu a mrtvých kvůli padákům?

Trvám. Nevidím jediný důvod k omluvě. Pan Kalousek mě permanentně uráží, a pokud začne útočit na mou rodinu, mé děti, to je pro mě prostě nepřijatelné.

Z čeho plyne ta vaše vzájemná zarputilá nenávist? Vypadá to, jako by sahala někam hluboko do minulosti, čemuž nasvědčuje i to, že jste ujel a začal jste mu veřejně tykat.

Já necítím žádnou nenávist. Nenechám se ale urážet. A pokud jde o tykání, tak pramení od dob tenisových turnajů. Trvám na tom, že on byl vždy symbolem korupce.

Když se tedy nenecháte urážet, hodláte pro změnu vy podat žalobu na něj?

Ne. Proč takovému člověku budu dělat reklamu? On chodil před Sněmovnu za těmi demonstranty a radoval se z toho, jak křičí „Kalousek je nejlepší“. Tihle lidé mě nebudou urážet.

Litujete, že jste se nechal ve Sněmovně vyprovokovat?

A vy se mi divíte? To bylo spontánní, mám těch lží už plné zuby. Je to pořád dokola, nejsem žádný estébák. Vyhrál jsem soud na Slovensku (Babiš nejdříve uspěl, po výhradách ústavního soudu však došlo ke změně verdiktu, takže jeho evidence u StB trvá - pozn. red.). Nikdy jsem nic nepodepsal.

Kalousek ve Sněmovně tvrdil, že jste církevním hodnostářům vykládal, že zdanění restitučních náhrad stejně nebude, ale že jste to musel slíbit komunistům.

Ne, to není pravda. To byla vlajková loď ČSSD. Církevní restituce se schválily v noci hlasem poslance ODS Pekárka pravomocně odsouzeného za korupci (při přehlasovávání Senátu v listopadu 2012 bylo ve Sněmovně potřeba 101 hlasů, pro bylo nakonec 102 včetně Romana Pekárka, takže i kdyby hlasoval proti, restituce by prošly - pozn. red.) Jednoznačně je dokázáno, že to byl podvod. Cena půdy a lesů byla předražená o 54 miliard. To není můj výmysl, byly k tomu publikovány názory expertů. Já nezpochybňuji, že to církev měla dostat. Ale mělo se to udělat hned po revoluci.

Znamená to, že až se bude o zákonu hlasovat ve Sněmovně, tak pro něj vaši poslanci zvednou ruku? I když je možné, že skončí u Ústavního soudu?

Určitě. A ať to tam dají. Bylo to v programu ČSSD i KSČM. Já jsem s nimi souhlasil, protože restituce jsou předražené.