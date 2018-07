Martin Procházka, Právo

Přestože víkendové kolony na silnicích se o prázdninách pravidelně opakují, tento víkend bude situace ještě horší než obvykle. Směrem na jih díky právě započatým prázdninám vyrazí německé rodiny z lidnatého Severního Porýní-Vestfálska a také lidé z části Nizozemska.

Očekávat se ale dá i druhá vlna cest na dovolenou ze severoněmeckých spolkových zemí včetně Berlína. Obzvláště cesta s dětmi na počátku víkendu se tak může při několikahodinových čekáních v zácpách proměnit v noční můru.

Na první dopravní potíže nebudou muset Češi při cestě na dovolenou dlouho čekat. „Tradičním špuntem bude stoprocentně naše dálnice D1,“ řekl Právu Sirota. Na D1 mezi Prahou a Brnem se současně modernizuje pět úseků o celkové délce 27 kilometrů.

Fronty na hranici

Pokud jedete do Chorvatska přes Rakousko, je ještě omezení před hranicemi s naším jižním sousedem. „Hraniční přechod je bez problémů, ovšem již několik let se rekonstruuje most ve Vídni, kde jsou zúžení a omezení a měří se tam rychlost. Na to je třeba dát pozor, protože se měří trvale a přestupky tohoto typu putují nazpátek do České republiky, takže je téměř stoprocentní, že jakmile řidiče při překročení rychlosti radar vyfotí, bude nutné pokutu zaplatit v Česku,“ upozornil Sirota.

Za Vídní je pak podle něho další zúžení v několika místech, kolony se budou tvořit i u Grazu. Ve Slovinsku je nově dálnice prodloužená o sedm kilometrů, ale k hranici s Chorvatskem stále chybí asi šestikilometrový úsek. Tam motoristé jezdí po budované stavbě dálničního úseku. „Jezdíte tudíž po stavbě, kde jsou různá omezení,“ doplnil.

Samotný hraniční přechod Macejl je na hranici schengenského prostoru. „Vzhledem k tomu, co se děje v Rakousku, se dá očekávat, že se možná během léta zavedou přísnější kontroly. Pohraničníci by tedy mohli kontrolovat veškerá vozidla. Je tedy rozumné se ještě před cestou informovat, jaké jsou další hraniční přechody. Těch má hranice mezi Slovinskem a Chorvatskem dvacet pět,“ uvedl mluvčí ÚAMK.

Trasy k moři

Po přejezdu hranic se mohou tvořit kolony na mýtnicích. „Tam je třeba počítat se zdrženími zvláště v sobotu. To jsou nejhorší časy, kdy se mění turnusy,“ dodal Sirota. Největší mýtnice je těsně před Záhřebem, kde se rozděluje dálnice nahoru na Istrii a směrem na jih. Na oblíbenou Makarskou pak již cesta pokračuje vcelku bez problémů.

„Novinkou v letošním roce je tunel Sveti Ilja, za jehož průjezd se doposud platilo přibližně 500 korun, a nyní je průjezd zdarma. Urychlí to cestu, protože od tunelu do samotné Makarské je to asi 15 minut jízdy,“ informoval dále.

Cestou do Itálie kontroly v Brenneru

Dobrou volbou při cestě do Chorvatska je podle něho cesta přes Slovinsko a Maďarsko. Je třeba počítat s tím, že je o trochu delší, ale vyjde levněji. Řidiči se totiž vyhnou dálnici ve Slovinsku, tedy potřebě koupit si ve většině případů dvě sedmidenní nebo měsíční známku. Jedna sedmidenní známka na dovolenou téměř nikomu nestačí.

„Přes Maďarsko můžeme navíc dojet až pod Záhřeb, což je úspora za platby u chorvatských mýtnic. Maďaři mají rovněž relativně podobné ceny

pohonných hmot jako u nás, jsou levnější než ve Slovinsku a Chorvatsku,“ uvedl mluvčí automotoklubu.

I přes nutnost ujet delší vzdálenost je podle Siroty tato trasa výhodnější, protože se motoristé vyhnou zácpám v Rakousku, a hlavně zmíněnému přechodu Macejl. „Přes něj pojede naprostá většina všech turistů, především Rakušanů, Poláků a Čechů,“ dodal.

Podle BESIP na dálnici od Maďarska na Záhřeb silničáři na několika místech vyměňují starý asfaltový povrch za nový a řidiči tam projedou v jednom jízdním pruhu vedeném v protisměru. Kolony se tu podle BESIP v pátek a v sobotu tvoří pravidelně.

Pokud jde o cestu k moři do Itálie, je hlavním problémem Brennerský průsmyk. „V Brenneru jsou přinejmenším do této soboty oficiální kontroly. Zda budou prodlouženy, to závisí na rakouské straně. Je otázkou, zda to není jen zkouška na trvalejší zavedení kontrol,“ upozornil Sirota.

Prodloužení doby jízdy způsobí podle něho v Itálii mýtnice, kde budou vznikat fronty, a potom na malých silnicích v přímořských letoviscích.

Děti zásobujte neslazenou vodou

Mnohahodinové cesty k moři jsou úmorné hlavně pro děti. Ty Sirota doporučuje zásobovat neslazenou nebarvenou vodou. Ideální je třeba studený čaj. Vhodné je mít pro ně k dispozici ovoce a zeleninu. Důležité je také děti zabavit. Nejrozumnější je podle něho hrát si bez náročných pomůcek, třeba sčítat auta určité barvy, pro starší děti může posloužit i tablet.

Řidiči by zase hlavně neměli zapomínat dělat pauzy. „Je třeba si uvědomit, že doba, kterou mi ukazuje navigace, rozhodně nebude platit. Počítejte s tím, že pojedete i dvě hodiny navíc, ať už kvůli možné nehodě na silnici, nebo třeba frontám na hranicích,“ uvedl na závěr Sirota.