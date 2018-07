Karolina Brodníčková, Právo

Nepodpořil jste vládu ANO a ČSSD v rozporu s rozhodnutím vnitrostranického referenda. Kvůli doporučení kolegů z plzeňské organizace?



Není pravda, že by mě někdo z Plzně nutil hlasovat proti vládě. Krajský výkonný výbor ČSSD v Plzni už minulý týden požádal o svolání mimořádného předsednictva strany před hlasováním o důvěře vládě, ale nebylo mu vyhověno. Proto jsem požádal znovu o svolání KVV, abychom probrali situaci. Ten výbor jsem tedy svolal já. Přicházely v úvahu tři varianty: podpořit vládu, nepodpořit vládu a odejít a třetí varianta hlasovat proti.

Není to zrada členské základny, která rozhodla do vlády jít?



Součástí referenda byla jména ministrů. Jsem přesvědčen, že pokud by v seznamu nebylo jméno Miroslava Pocheho na post šéfa diplomacie, tak by Praha nehlasovala pro vládu, takže by nikdy referendum vládu neschválilo.

V Plzeňském kraji bylo přes 60 procent členů proti vládě, takže jsem nezradil ty, kteří mě do Sněmovny nominovali. Předvolební sliby voličům, které odmítaly vládu s Andrejem Babišem, by měly být pro stranu závaznější. Ale možná to vidím špatně. Jsem připraven nést všechny následky.

Proč jste prostě nerezignoval na mandát poslance?



Já jsem na krajském výkonném výboru avizoval, že jsem připraven tuto cenu zaplatit. Usnesení KVV znělo, že nemám vládu aktivně podpořit a mám se rozhodnout, jestli hlasovat proti ní, nebo se schůze neúčastnit. Vyzvali mě, abych mandát neopouštěl. S tím jsem šel na jednání poslaneckého klubu. Jednání bylo klidné.

Milan Chovanec (vpravo) s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem

FOTO: Jan Handrejch, Právo

První místopředseda ČSSD Jiří Zimola míní, že byste měl rezignovat.



Kolegům poslancům jsem nabídl, aby se bez mé účasti rozhodli, jestli mě z klubu vyloučí. Oni mi řekli, že to nechtějí a nepožadují a nevnímají to jako potřebné. Pokud by mě z klubu vyloučili, tak bych se mandátu okamžitě vzdal. Abych tam seděl sám v rohu jako nezávislý poslanec? To je úplná blbost.

Nebylo by poctivější, kdybyste už přede dvěma týdny koaliční smlouvu nepodepsal?



Já jsem ji podepsal primárně z úcty k tomu, že se tak rozhodli členové ČSSD v referendu. Ale body smlouvy nejsou naplněny. V koaliční smlouvě například je, že má mít ČSSD pět členů vlády. Ale já jich pět tedy neviděl, viděl jsem jen čtyři.

Navíc v době podpisu koaliční smlouvy, pokud se nemýlím, ještě nebyli komunisté rozhodnutí, zda budou hlasovat nohama, nebo rukama. Předsednictvo ČSSD se nesešlo a o té věci se neporadilo. Závěr KVV v Plzni proto byl, ať vládu nepodpořím.

Kdyby komunisté pro vládu nehlasovali, ale jen odešli ze sálu Sněmovny, tak byste pro kabinet ruku zvedl?



Ale stále by nebyla splněna podmínka mít pět členů vlády. V průběhu vyjednávání o vládě jsme dali na stůl mnoho tzv. nepřekročitelných podmínek a ze všech jsme ustoupili. A mně už se prostě nechtělo ustupovat z té poslední. Neberte to, prosím, jako boj o Miroslava Pocheho. Já z něj symbol neudělal. Je to moje rozhodnutí. Respektuji, že 14 dalších členů klubu hlasovalo jinak než já. Čas ukáže, kdo měl pravdu. Třeba se budu muset jednou postavit a říct: hluboce jsem se mýlil.

Váš hlas při hlasování nic nezmohl. Zachoval byste se stejně, pokud by váš jeden hlas a odmítavý postoj celou vládu ANO a ČSSD položil?



Nemohu to vyloučit. Poradil bych se ve svém kraji. Já se nechtěl stavět proti členské základně, ale ve mně už ten pohár přetekl a neuměl jsem si představit, že bych ve Sněmovně vstal a řekl „Pro návrh“. I kdyby to mělo znamenat, že se vzdám mandátu poslance. Tak bych se vzdal.

Jestli za rok bude mít ČSSD 15 nebo 20 procent volebních preferencí, tak vstanu a omluvím se, že jsem se mýlil. Já si myslím, že ten vývoj bude jiný, i když si to nepřeju.

Znal klub vaše důvody, proč vládu nechcete podpořit?



Řekl jsem kolegům, že si myslím, že referendum hlasovalo o koaliční smlouvě, která není naplněná, a že přímou podporou KSČM došlo k porušení bohumínského usnesení. Nevím, jestli je, nebo není přežité, ale pokud je přežité, tak jsme ho měli zrušit na sjezdu. Jestli se nechceme držet ani vlastních norem, tak můžeme odhodit mantinely všechny.

KSČM sice prošla testem voleb, ale například v otázce mezinárodní politiky jsou naše názory diametrálně odlišné. Proto jsem chtěl, aby předsednictvo ještě před hlasováním o důvěře vyhodnotilo, jestli přímá volba KSČM není problém. Chtěl jsem o tom jednat, ale to se nestalo.

Teď jste proti KSČM, ale v roce 2012 jste s nimi podepsal koalici v Plzeňském kraji.



Já mám ke komunistům výhrady primárně v zahraniční politice a jejich postavení k NATO a EU. Tam vidím naprostý rozpor mezi ČSSD a KSČM. Říkám pořád to samé. Názory neměním.

Proč jste podepisoval koaliční smlouvu, když bylo jasné, že se o komunisty vláda bude muset opřít?



Já a další tři kolegové z klubu jsme ji podepsali s výhradou. Koaliční smlouva je totiž v rozporu s Ústavou, protože nařizuje poslancům hlasovat pro všechny vládní návrhy automaticky. Ale poslanec dává slib, že bude hlasovat podle svého vědomí a svědomí a nemůže být zavázán koaliční smlouvou. Navíc neexistuje v koaliční smlouvě pojistka na přehlasovávání ve vládě.

Mohlo by se stát, že by ČSSD byla na vládě v bodě, který je pro ni citlivý – jako je například zavedení zdravotnických poplatků – hnutím ANO přehlasována. To by pak znamenalo, že by poslanci ČSSD museli hlasovat pro věc, se kterou nesouhlasí.

Budete hlasovat pro vládní návrhy?



Budu hlasovat pro všechny vládní návrhy, které budou v souladu s programem ČSSD. Pokud by v souladu s programem soc. dem. nebyly, tak pro ně hlasovat nebudu.

Nejsou za vaším rozhodnutím spíš osobní ambice? Až se ukáže, že vláda ČSSD v preferencích nepomohla, řeknete: „Já to říkal“ a budete kandidovat na předsedu?



Pokud má mít ČSSD šanci, tak se musí usmířit. Nejvíc bych si přál, aby pan Hamáček a jeho tým byli úspěšní. Okopáváním kotníků jsme se dostali na sedm procent. Žádné proudy uvnitř soc. dem. na sebe integrovat nechci. Čtyři roky jsem dělal ministra vnitra a jsem vyléčený, abych se vracel do vysoké politiky.

Už jsem slyšel spoustu zkazek, proč jsem to udělal. Jedna zní, že jsem dostal nůž na krk od plzeňské organizace, že pokud nebudu hlasovat pro vládu, tak nebudu lídrem kandidátky v Plzni. Tak k tomu mohu poznamenat, že kandidátka do komunálních voleb je už měsíc hotová a já jsem 47. ze 47 kandidátů. Na lídra podporuji Martina Zrzaveckého. Vůbec nemám ambici stát se ani zastupitelem města Plzně, určitě ne primátorem.