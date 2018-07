Adéla Jelínková, Právo

Hanko, místopředseda SPD Ústeckého kraje tak vzkřísil zhruba osm let starý hoax, který se šířil přes e-mailovou komunikaci, a měl primárně a prvoplánově vyvolat vlnu nenávisti vůči Romům. Ministerstvo práce a sociálních věcí Hankovu „informaci“ pro nepracující označilo za nesmysl.

„Člověk, který nikdy nepracoval, žádný důchod nedostává, nemá na něj nárok. Obsah hoaxu, na který upozorňujete, týkající se stanovení výše důchodu 'nepracujících', je nepravdivý a neodpovídá platné právní úpravě, která je v zásadě jednotná pro všechny pojištěnce,“ vysvětlila Právu mluvčí ministerstva práce Barbara Hanousek Eckhardová.

Ověřil jsem si to na internetu z věrohodných zdrojů. Myslím si, že to tak je místopředseda ústecké SPD Dominika Hanko

Na dotaz Práva, proč mezi lidmi šíří dezinformace, odpověděl Hanko, že si myslel, že „to tak je“.

„Ověřil jsem si to na internetu z věrohodných zdrojů. Myslím si, že to tak je,“ reagoval Hanko, jenž má na Ústecku v gesci právě sociální problematiku.

Jeho neznalost tématu spojená s šířením nepravd zaskočila i hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka (KSČM). Podle něj by měl předseda daného výboru tuto problematiku bezesporu znát.

Ústecký hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM)

FOTO: Petr Horník, Právo

„To jsou věci, které tady lidé hodně používají, kvůli problematické situaci, kdy je tady řada dlouhodobě nezaměstnaných a běží tady ta fáma, že dostávají důchod z průměrného výdělku, a ono to někdy těm lidem těžko vysvětlíte. Překvapuje mě, že i pan předseda je tohle ochoten napsat,“ reagoval pro Právo hejtman.

Muslimové jako kobylky

Šíření nepravd o důchodech ale není jediná kontroverze, která se na sociálním profilu Hanka objevuje. Zhruba před třemi měsíci na internetu vyjádřil, co si myslí o muslimech. „Podle nich jsme hříšníci a nevěřící psi. Čím více jich tu bude, tím více nám tu svoji pravdu budou vnucovat, až to dopadne jako u nich. Jsou jako kobylky, kam přijdou, tam to zničí,“ rozčiloval se na síti Hanko.

Právě v Teplicích, třetím největším městě Ústeckého kraje, žije nejpočetnější muslimská komunita v severních Čechách, je zde i jedna z celkem dvanácti muslimských modliteben v zemi.

Na otázku Práva, zda mu nepřijde prohlašovat podobné výroky – obzvláště z pozice předsedy sociálního výboru – za problematické a urážející, se Hanko ohrazoval svobodou slova. Jeho názory prý navíc vycházejí z ideologie SPD a z veřejného mínění.

„Jsem předsedou, ale taky jsem občanem České republiky a jako občan můžu mít názor. Já to píšu jako Dominik Hanko, ne jako předseda výboru. Je to můj osobní názor,“ argumentoval.

Podle hejtmana Bubeníčka se ale v takovém případě jeho názory neslučují s politikou kraje.

„Pan Hanko to sice napsal na svém sociálním profilu, ale vzhledem k tomu, jaké má postavení politika, měl by hájit zájmy a politiku Ústeckého kraje, a tyto výroky se s tím určitě neslučují. Nevím, co ho k podobným prohlášením vedlo. Určitě si s ním o tom promluvím,“ přislíbil hejtman.

Dezinformační SPD

Šíření dezinformací, konspirací a nepodložených informací se netýká pouze Hanka, ale celé politické strany, jíž je členem, tedy SPD Tomia Okamury. Hnutí podle poslední čtvrtletní zprávy ministerstva vnitra o extremismu hojně operuje právě s tématem migrace a islámu. Konspiračním teoriím se ale nevyhýbá ani v souvislosti s dalšími tématy.

„Severomoravská organizace SPD varovala před občanskými iniciativami, neziskovkami a aktivisty řízenými americkým finančníkem Georgem Sorosem. Tito ‚vlastizrádci‘ měli údajně chystat ‚český majdan‘. Bezpečnostní složky k takovým tvrzením ale nedisponují žádnými poznatky,“ píše například ministerstvo.

Ve zprávě rovněž připomíná hoax předsedy bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny Radka Kotena (SPD), který uvěřil dezinformaci o tom, že útočník z floridské školy, jež zastřelil při únorovém incidentu 17 osob, je členem levicově extremistického subjektu Antifa. Aniž by si informaci ověřil, šířil ji dál ve vysílání České televize.

Poslankyně za SPD Jana Levová

FOTO: Petr Horník, Právo

K šíření dezinformací přispívá i další poslankyně za SPD Jana Levová. Ta v roce 2016 na svém facebookovém profilu uvedla, že byla svědkyní autobusové nehody na Plzeňsku, po které do krajiny uteklo několik desítek migrantů. Prohlášení musela vyvracet cizinecká policie. Nepravdivý status Levové tenkrát sdílelo přes pět tisíc lidí.

Minulý měsíc Levová zase sdílela článek Parlamentních listů o tom, že německá politička Claudia Rothová chce v zemi zakázat konzumaci alkoholu během ramadánu. „Podle mého je ta paní nemocná. Tomu říkám duševní pochod a výplod roku,“ komentovala text Levová. Článek je přitom považovaný za nesmysl, pochází totiž ze satirického německého webu a nezakládá se na pravdě.