Adéla Jelínková, Právo

Malá čelila stále vzrůstající kritice kvůli opisování svých dvou diplomových prací z brněnské Mendelovy univerzity a bratislavské Panevropské vysoké školy. Ještě v pondělí odpoledne novinářům tvrdila, že rezignovat kvůli tomu nehodlá. [celá zpráva]

Nakonec však zhruba o tři hodiny později po jednání celostátního výboru hnutí ANO oznámila, že končí. Ministryní byla pouhých třináct dní. [celá zpráva]

Mendelova univerzita však odmítla tvrzení Malé o tom, že podle pravidel z roku 2005 bylo její opisování „v pořádku“ a že v „parametrech tehdejší doby“ se nic nestalo. Ať tehdy, nebo dnes, její práce by, podle slov univerzity, v žádném případě neobstála“. „Tu práci by neobhájila ani tehdy. Ani v té době by neprošla. Jediný rozdíl byl v tom, že jsme neměli nástroje k tomu, abychom opisování odhalili. Ale citační normy byly platné i tenkrát,“ ohradila se proti výrokům Malé mluvčí Mendelovy univerzity Jiřina Studenková.

Malá se přitom stále chlubí tím, že z obou dotčených prací měla za A, což je podle ní „zásadní věc“. Ministryně se při své obhajobě před novináři rovněž odvolávala na „analýzy“ tehdejšího vedoucího její práce o chovu králíků Zdeňka Havlíčka. Ten podle ní práci údajně sám analyzoval a nezjistil pochybení.

Pan Havlíček s paní Malou nekomunikoval. mluvčí Mendelovy univerzity Jiřina Studenková

„Ještě dnes a včera, předevčírem, jsem byla v kontaktu s vedoucím práce, on tu práci analyzoval, sdělil mi, že tu práci analyzoval, že je originální a nejsou tam shodné celé stránky,“ prohlásila Malá navzdory tvrzení univerzity o tom, že opsala celých jedenáct stran.

„Pan Havlíček s paní Malou nekomunikoval,“ uvedla přitom Studenková Právu. Podle ní je platné to, co řekla rektorka školy Danuše Nerudová. Ta se mimo jiné odvolávala na zjištění Práva, které upozornilo na parafráze, jež Malá opsala z práce jiné studentky a vydávala je přitom za primární literaturu.

Psala v „dobré víře“

„Co vím od pana Havlíčka, ten se k tomu nechce, a navíc by se k tomu ani neměl vyjadřovat. Práci teď šetří etická komise spolu s nezávislými právními poradci. Do měsíce bychom měli práci podrobně prozkoumat,“ upřesnila Studenková.

Tím, že vedoucí práce Havlíček na žádné pochybení před třinácti lety nepřišel, se Malá při své obhajobě zaštiťovala neustále, práci prý psala v „dobré víře“ a očekávala přitom, že ji vedoucí v případě pochybení „opraví“. Opisovat však nebylo v akademické sféře povoleno nikdy.

„Tehdy rozhodně opisování dovoleno nebylo. Jen jsme jej neměli šanci odhalit,“ kontrovala Studenková. Přestože Malá odmítala účelné opisování, „opomenutí a chyby v citacích“ připustila. „Pokud jsem udělala nějaké chyby, tak se za ně strašně omlouvám,“ řekla ministryně. Plagiátorem prý ale není.

„Nedělala jsem nic vědomě špatně, ke studiu jsem přistupovala se vší vážností a odpovědností. S premiérem jsem o tom mluvila. Vysvětlovala jsem mu situaci, že jsem v některých pasážích té diplomové práce zřejmě pochybila. Funkci jsem k dispozici nenabídla, myslím, že to není na pořadu dne,“ zhodnotila ministryně ještě odpoledne novinářům.

Akademici: Již byla usvědčena

„Tady to není, jak říká pan premiér, tvrzení proti tvrzení, není to o tom, že by někde zapomněla citovat, ona opravdu musela jet ctrl c, ctrl v, přitom to kopírovala i s chybami. Tohle člověk nedělá neúmyslně. Podle mě je to už tak jasná situace, že nelze mlčet. Ministryně byla usvědčena,“ řekl Právu Petr Bezouška z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a zároveň člen Legislativní rady vlády. [celá zpráva]

Právě Bezouška vytvořil před pěti dny petici za rezignaci Malé. V pondělí večer se počet podpisů blížil ke třem tisícům. To, že ministryně záměrně opisovala a podváděla, je podle petice zcela jasné. Pod text se podepsali kromě jiných i další tři členové Legislativní rady vlády, v jejímž čele Malá jakožto ministryně spravedlnosti stála.

Za ministryni ji dále nechtěl Stanislav Kadečka z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Jan Wintr z Právnické fakulty Univerzity Karlovy ani Bohumil Havel z Ústavu státu a práva ČR. Rada má zpravidla třicet členů, kteří radí vládě při její legislativní činnosti.

Po rezignaci Malé premiér Andrej Babiš oznámil, že chce požádat prezidenta Miloše Zemana, aby jej dočasně pověřil vedením resortu. [celá zpráva]