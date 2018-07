Lucie Fialová, Právo

„Mám připravenou částku, chci do toho jít. Dobře vím, že současné místo není vhodné pro to, aby sem jezdilo tolik lidí a zvířata byla v takové koncentraci,“ řekl Právu v pondělí Machač.

Zoologická zahrada, která se zaměřuje hlavně na kočkovité šelmy a jedovaté plazy, ve výbězích ale pobývají i domácí zvířata, pštrosi nebo dikobraz, se otevřela před více než dvěma roky na zahradě rodinného domu u lesa.

„Starosta velmi dobře ví, že toto bylo nouzové řešení. Měli jsme jiný prostor, ale jeho majitel si to rozmyslel. Zvířata jsme museli někam přestěhovat,“ připomněl Machač, který dlouhá léta pracoval v pražské zoo.

„Fungujeme i jako útulek. Starosta nám v roce 2016 přinesl želvu, kterou našel, a my se o ni do dnešních dní staráme,“ dodal.

Byl docela vyčerpaný, celý den prospal ošetřovatel pumy

Pozemek, jenž si vyhlédl, se nachází v okrese Praha-západ asi 12 km od Zvole. Konkrétnější být nechtěl. „Ještě před incidentem jsem jednal s tamním starostou, ten s tím neměl problém,“ uvedl majitel zvolského zookoutku. Na části se rozprostírá les, na části pole, to chce Machač proměnit na louku a pastviny. Biokoridor plánuje dále zalesnit.

Zoo ve Zvoli má zatím zavřeno. Mourek, jak se samec pumy jmenuje, je po neplánovaném výletu v pořádku. „Je plašší, byl docela vyčerpaný, celý den prospal,“ vylíčil ošetřovatel.

Jedna z pum chovaných ve Zvoli u Prahy.

FOTO: Novinky

Podle starosty Stoklasy stojí stavby a kotce v zooparku nelegálně, chovatel ale má povolení k chovu zvířat. Stavební úřad loni Machačovi nařídil stavby odstranit, což neučinil. „Požádám, aby stavební úřad začal neprodleně konat,“ řekl Právu Stoklasa s tím, že si je samozřejmě vědom, že v klecích pobývají zvířata a někdo bude muset napřed vymyslet, co s nimi.

Státní správa prý nefungovala



Zlobí se, že státní správa nefungovala. „Celé dva roky jsem chtěl, aby stavební úřad konal, protože to je asi jediná možnost, jak zabránit existenci zoologické zahrady, a on vymýšlel nějaké nesmysly, že umožní prodloužit termín k odstranění,“ konstatoval. Podklady, které Machač dodal, podle něj rozhodně nejsou ničím, co by mohl stavební úřad respektovat.

Podle vyjádření Jesenice na webu města vydal Městský úřad Jesenice rozhodnutí o nařízení odstranění nepovolených staveb v rámci Zoo Zvole. Demolici staveb brání přítomnost zvířat, k jejichž odebrání nemá stavební úřad kompetenci ani příslušné znalosti a materiální zázemí.

Zvířata mohou odebrat veterináři



V uvedeném smyslu se zdejší stavební úřad obrátil s žádostí o metodickou pomoc na ministerstvo pro místní rozvoj. Odpověď dosud neobdržel. Zvířata může odebrat Veterinární správa ve spolupráci s příslušnou obcí s rozšířenou působností, píše se na webových stránkách Jesenice.

„V sobotu jsem podal trestní oznámení na obecné ohrožení z nedbalosti, protože od té doby, co jim uteklo první mládě (loni v létě, když neznámý pachatel v noci poničil klec, pozn. red.), neudělali žádné nápravné prostředky, aby se tak již nestalo. Zabezpečení zahrady je stále na velmi nízké úrovni a útěk se může opakovat kdykoliv,“ obává se Stoklasa.

Podle středočeské policejní mluvčí Moniky Šindlové však starosta spekuluje, když hovoří o trestním oznámení.

„V sobotu jsme přijali podání, které souviselo s útěkem zvířete, a teď prověřujeme, zda mohl být spáchán nějaký trestný čin,“ řekla v pondělí Právu. Kdy by mohlo být jasněji, netroufá odhadovat.