„O víkendu odešla do právnického nebe první dáma české justice JUDr. Dagmar Burešová. Výjimečná advokátka, první porevoluční ministryně spravedlnosti, předsedkyně České národní rady,“ uvedla Česká advokátní komora na Twitteru.

Do politiky Burešová vstoupila hned v prosinci 1989, stala se ministryní za Občanské fórum. V prvních svobodných volbách v roce 1990 kandidovala za OF do České národní rady a stala se její předsedkyní. Z vysoké politiky odešla v roce 1992, kdy neúspěšně kandidovala za Občanské hnutí.

Dagmar Burešová na archivním snímku z roku 1991.

FOTO: Dušan Dostál, ČTK

Jako ministryně spravedlnosti Burešová působila v letech 1989 až 1990, jako předsedkyně Česká národní rady v období 1990 až 1992.

Bila se za Palachovu čest



V období normalizace obhajovala přes stovku lidí, například spisovatele Milana Kunderu či publicistu Ivana Medka. Zastupovala také Libuši Palachovou, matku Jana Palacha, a to ve sporu s poslancem Vilémem Novým, který o Palachově upálení prohlašoval lži.

Dagmar Burešová na archivním snímku z roku 1996.

FOTO: Tomáš Železený, ČTK

Burešová se rozhodla za čest upáleného studenta bojovat, i když věděla, že nemůže vyhrát. Případ připomněl televizní film Agnieszky Hollandové Hořící keř z roku 2013.

Burešovou sledovala a vyslýchala StB. V roce 2002 dostala od někdejšího prezidenta Václava Havla Řád T. G. Masaryka.

Václav Havel a Dagmar Burešová na archivním snímku z roku 2004.

FOTO: Michal Krumphanzl, ČTK

Burešová žila v Praze, vyrostla v rodině advokáta Josefa Kubišty. Vystudovala Právnickou fakultu Karlovy Univerzity. Po studiích nastoupila do advokátní komory, specializovala se na pracovní právo.

Advokátní praxi ukončila Burešová ze zdravotních důvodů v roce 2008.