Ve všech následujících týdnech mají být s největší pravděpodobností teploty průměrné, v příštím týdnu dokonce s devadesátiprocentní pravděpodobností.

V příštím týdnu mají teploty postupně stoupat. Noční z šesti stupňů na dvanáct až třináct, které můžeme očekávat od čtvrtka. Denní pak z dvaceti vzrostou na víkendových 28 °C.

Nejteplejší by měl být druhý červencový týden, kdy by měla maxima dosáhnout v průměru 27 stupňů, protože podle výhledu je třetinová šance na nadprůměrné teploty.

Zatímco příští týden pršet nebude vůbec, v nejteplejším týdnu od 9. do 15. července čekají meteorologové srážky průměrné, opět podprůměrné by měly být od 16. do 22. července a naopak hodně pršet by mělo na konci měsíce.

Průměrná teplota v červenci byla v letech 1981 až 2010 18,4 °C, nejnižší, pouhých patnáct stupňů, byla v roce 1979 a nejvyšší 22 °C v roce 2006.

V daném období naprší v průměru 81 mm srážek, nejméně jich spadlo v roce 2013 - pouhých 13 mm. Naopak rekordních 203 mm napršelo v roce 1997.