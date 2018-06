Jan Martinek, Právo

Pane předsedo, vnímáte závěr evropského summitu o migraci a odmítnutí migračních kvót jako úspěch, jak se vyjádřil premiér Babiš?

Řekněme si na rovinu, že ten úspěch byl díky vítězství vlasteneckých stran v Itálii. Kdyby nedošlo k tomu, že straně Liga se podařilo uchopit ministerstvo vnitra, a tím vznikl masivní tlak na to, aby se přestali přijímat migranti, tak by ten summit dopadl úplně jinak. Absolutně to není zásluha Andreje Babiše ani jiných evropských socialistů. Je to jen díky Itálii.

Země V4 v tom podle vás nehrály roli?

Bohužel ne. Summit se přece neshodl na tom, že by byla odmítnuta stávající vlna ilegální migrace. Závěry, které prezentuje Babiš, nejsou pravdivé. Summit řekl, že odmítá kvóty a hledá jiné řešení, jakým způsobem pokračovat v azylové politice. Babiš nepravdivě a manipulativně prezentuje závěry summitu, že tam snad něco dořešili, ale opak je pravdou. Nejsme ani začátku, nebyla projevena většinová vůle na nulovou toleranci nezákonné migrace, a to ani na vteřinu. Nesouhlasíme s názorem italského ministra vnitra Mattea Salviniho, který zdědil problém socialistických vlád a teď tlačí rozmisťování migrantů po jiných zemích EU. To nepřipustíme.

Ani odmítnutí migračních kvót pro vás není úspěch?

Blíží se přece něco mnohem horšího, revize dublinských dohod. Kvóty aspoň měly být zastřešeny počtem. To, co se připravuje, Dublin IV, tam není žádná kvóta, tam má být nastaven centrální přerozdělovací mechanismus bez jakýchkoli počtů. Dále a dále se nám to začne vymykat kontrole. Předstupněm těchto kroků je nejen připravovaný Dublin IV, ale i marrákešská deklarace. Kromě toho se připravuje jednání v OSN, kde je jednoznačný tlak na to, abychom se otevřeli migrantům a aby evropské státy závazně přijímaly migranty z Afriky a islámských zemí. Blíží se na nás největší pohroma od konce druhé světové války.

Před nájezdníky z islámských zemí varujete dlouho, a zatím se nic takového neděje.

Musím absolutně odmítnout tato klišé, že Okamura varuje před migrací, ale nic se neděje. Řešíme problémy v předstihu, protože je vidíme. Stávající politici a mnozí novináři by stavěli hráz až poté, co přijde povodeň. Vidíme problém, který by nám narušil soužití a sociální systém, a říkáme, postavme tu hráz. Já jsem na českou politickou scénu přinesl jako první témata migrace a islamismu a dnes je všichni řeší. Dokonce Andrej Babiš kvůli tomu minulý týden svolal Bezpečnostní radu státu, aby se poradil, co budeme dělat, až Němci zavřou hranice. Nemůžeme dělat nic, nemáme pohraniční policii, armáda je podle dlouhodobých údajů schopná bránit místo velikosti Středočeského kraje po dobu šesti týdnů. Babiš ví, že vláda v minulém období zklamala a tu legislativní hráz nepřipravuje. Udělal gesto a závěr byl nula. Všichni vědí, že nejsme připraveni.

O Dublinu IV se mnozí evropští politici vyjadřují tak, že nejspíš neprojde.

To ale až na základě aktuálních událostí. Ještě přede dvěma měsíci bylo všem jasné, že to projde. Teď má zřejmě někdo dojem, že se změnila atmosféra a že by něco takového projít ani nemělo. To znamená, že by zůstal v platnosti stávající Dublin, podle kterého už do Evropy napochodovaly milióny nelegálních migrantů. Úmluva se nedodržovala, migranti nežádali o azyl v první bezpečné zemi. Dochází na moje slova, že jediné řešení je nulová tolerance nezákonné migrace. Nechci poslouchat muezziny, jak svolávají k modlitbě, jak se děje v zemích západní Evropy. Prvním krokem budou volby do Evropského parlamentu v roce 2019. Naše frakce chce získat aspoň dvě pětiny europoslanců, protože už ten počet může blokovat rozhodnutí EP.

Jinými slovy více euro-skeptiků do EP?

Plánujeme společný postup i společnou kampaň. Vypadá to, že už nebude pokračovat frakce Evropa a přímá demokracie Nigela Farage (UKIP), protože Britové už příští rok kandidovat nebudou. Řada politických stran se silně euroskeptickým pohledem a vlasteneckou nótou se tak ocitne bez frakce. Jednání už probíhají v rámci naší evropské frakce, abychom po evropských volbách udělali jednu obrovskou frakci, která by měla dvě pětiny v EP, a je tu obrovská šance, že bychom mohli velmi zásadně a demokraticky změnit EU zevnitř. Dnes se k nám tematicky posouvají i všechny ostatní strany, i TOP 09 už říká, že migranti mohou být problém. A to nám před čtyřmi lety říkali, že jsme populisté. Dnes už všichni vidí, že se řítíme do problému, který je třeba zastavit.

A potom byste už nepožadoval vystoupení z EU?

První krok je pokusit se o reformu zevnitř, a je to zcela reálné. Euroskeptické strany všude v Evropě posilují, to je zcela evidentní. Máme už i název, místo EU chceme UEN – Unii evropských národů, která by byla bez bruselského diktátu. Byl by to vlastně návrat k Evropskému hospodářskému prostoru. Trváme na čtyřech základních svobodách, volném pohybu lidí, kapitálu, zboží a služeb. Není pravda, že SPD chce izolaci, jak straší média. Trváme na co nejužší spolupráci mezi evropskými státy. To by byl krok číslo jedna, a pokud by se tato reforma nepovedla a znamenalo to, že budou eskalovat dnešní problémy čili migrace, odnárodňování a odebírání pravomocí ČR, tak bychom chtěli referendum a já sám bych hlasoval pro vystoupení z EU. Chceme ale, aby o tom rozhodli občané. Až Němci zavřou hranice, bude už pozdě.

Pojďme na domácí půdu. Je jisté, že poslanci SPD nevysloví důvěru nové koaliční vládě ANO a ČSSD?

To je snad jasné. Vláda, ve které je ČSSD, je vláda proimigrační a probruselská. V německých médiích otevřeně kolují spekulace, že na vytvoření této druhé české vlády měla zásluhu Angela Merkelová. Babiš místo toho, aby sestavil vlasteneckou vládu, tak sestavil pro-bruselskou a proimigrační koalici. Takovou vládu nikdy nemůžeme podpořit, je to zcela v rozporu s naším programem.

Ani prezident Zeman, který přijde v den vyslovení důvěry vládu podpořit do Sněmovny, by vaše poslance nepřesvědčil? Ostatně ta, jak říkáte, probruselská a proimigrační vláda vznikala pod jeho patronátem.

Nevím, o co Miloši Zemanovi šlo, u těch jednání jsem nebyl. Mohu jen předpokládat, že po tom osmiměsíčním martyriu, kdy Andrej Babiš totálně zklamal jako lídr a nebyl se schopen dohodnout vůbec s nikým, si pan prezident řekl, že už to nemůže protahovat. Vybral si, aby tady nějaká vláda už byla. Země totálně stagnuje, neprošel jediný zásadní politický zákon. Důchodová reforma, sociální dávky, reforma soudnictví, pomoc lidem v dluhových pastech, nic z toho se ministři ani neodvážili předložit. Nám se podařilo prosadit do druhého čtení zákon o referendu téměř za nepovšimnutí médií, je tam i návrh, že je možné uvažovat i o vystoupení z EU, to je obrovský úspěch. Takovou práci jsem ale očekával od vlády. Co tam ti ministři osm měsíců dělali, když i ostrakizovaný Okamura s pár lidmi to dokáže? Babiš tedy zklamal i jako premiér menšinové vlády.

Na jaře jste prohlašoval, že prezident Zeman by preferoval vládu ANO s SPD. Měl jste z Hradu opravdu takové signály?

S Milošem jsme o tom opakovaně mluvili. Připadalo mi, že to vidí stejně, když viděl, že jediné strany, které chtějí ve Sněmovně pracovat, jsou ANO, SPD a KSČM. Babiš do toho ale vnesl jiné světlo poté, co mu podle spekulací německého Tageszeitungu v dubnu zavolala Merkelová.

Babiš ale takový telefonát popřel. Proč by vlastně německá kancléřka vůbec zasahovala do sestavování české vlády?

To není dotaz na mě, to se musíte zeptat těch novin, co to píšou. Mě to udivilo, ale nepřekvapilo. Babiš má přece spoustu osobních zájmů v Německu a potřebuje se zalíbit v EU, už kvůli dotacím. V dubnu ale nastal zlom, i my jsme ho cítili. Najednou došlo k obratu, Babiš dal ČSSD najednou strašně nadstandardní podmínky. Během hrozně krátké doby přišel s nabídkou pěti ministrů. Bylo vidět, že je jeho cílem sestavit to s ČSSD z nějakých superzávažných důvodů. Je nepřijatelné, aby český premiér byl ovlivňován zahraničními státy, jakou má dělat politiku. Babiš je úspěšný podnikatel, ví, jak jednat až na dřeň. V žádném případě ho v tomhle nepodceňuji. Proto vytvořil časový tlak, aby vláda byla rychle hotová a prezident už neměl na výběr.

Mluvil jste o tom i s prezidentovým poradcem Martinem Nejedlým na tajné schůzce v řecké restauraci?

Upřímně řečeno už nevím, o čem jsme se tam bavili. Mám každý den asi deset schůzek. A protože jsme si tam dali i velmi dobré víno, tak si to už nepamatuju. Ne že bych se tam přiopil, ale byl to příjemný, teplý večer. S panem Nejedlým jsem se sešel z důvodu, že je oficiálním poradcem prezidenta republiky.

Proto bych čekal, že se budete bavit o tom, jak dostat SPD do vlády.

Pakliže mě oficiální poradce prezidenta požádá o schůzku, tak na ni rád půjdu. Podpořil jsem pana prezidenta ve volbách a chci mít informace o krocích, které s prezidentem tvoří. Na tom nevidím nic špatného. Vím, že prezident neměl nic proti tomu, aby SPD byla ve vládní konstelaci, a to mi vzhledem k našim volebním výsledkům připadá zcela v pořádku.

Prorokoval jste, že vláda ANO a ČSSD stejně nevydrží a budou předčasné volby. Stále si to myslíte?

Řekl jsem, že pokud bude ČSSD stále rozhádaná tak jako dnes, tak vláda podle mého názoru nevydrží, a za tím si stojím. V takovém případě máme před sebou ještě jeden pokus.

Proč tedy vůbec vytahovat předčasné volby?

Myslím, že je to spíš přání médií. Rozehrávají téma, které tady ve Sněmovně nikdo neřeší. Přání je otcem myšlenky. Neslyšel jsem to od jedné jediné strany. Kdyby k předčasným volbám došlo, tak se jich nebojíme. Jsme stabilizovaná strana, která se pohybuje v horizontu deseti procent. Náš volič je s naší dosavadní prací ve Sněmovně spokojen. Ale bylo by to plivnutí do tváře občanům. Politik je tady od toho, aby se domluvil.

Co se týče vládní sestavy, můžete být spokojený. Ministři, na které jste ukazoval prstem – Robert Pelikán, Karla Šlechtová a Martin Stropnický –, v příští vládě nebudou, Dan Ťok nakonec ano.

Přišel jsem s těmito jmény už loni. Říkal jsem, že v tom není nic osobního, ale že jsem schopný manažer, který řídí nadnárodní firmu a stranu, do které se přihlásilo dvanáct a půl tisíce lidí, z toho je 1400 řádných členů. Viděl jsem, že ti lidé na to profesně nestačí. Dělají chyby a neplní úkoly. V privátním sektoru bych žádal jejich výměnu. Jsem rád, že to nebyla jen moje slova. Postupně se k tomuto názoru přidal i prezident Zeman, který byl úspěšným premiérem. Nemůžu předpokládat, že by se řídil názorem Okamury, musel to vidět sám. A záhy to viděl i Babiš. S panem Ťokem jsem si to vyříkal, promluvili jsme si mezi čtyřma očima. Říkal jsem mu, že to není v osobní rovině a přeju mu, aby v dalším období plnil sliby, které si vytyčil.

Jak nahlížíte na novou vládní sestavu a na spor kolem ministerstva zahraničí?

Tam se už instaloval pan Poche za tichého přihlížení pana Hamáčka. To je skandál a největší důkaz toho, že Babiš sestavil vládu, která nehájí naše národní zájmy. Blog pana Pocheho z roku 2015 otevřeně horuje pro přijímání migrantů do ČR na základě kvót a říká tam, že to přece musíme zvládnout.

Na druhé straně je to tři roky starý blog, mnoho politiků za tu dobu změnilo názor.

Byl bych rád, aby v nejvyšších exekutivních funkcích byli lidé, kteří mají vizi a přehled. Jak může dělat ministra zahraničí člověk, který vůbec nevidí, co k nám přichází? Je to totální diletant a amatér. Jak ministr zahraničí, který má formulovat vizi zahraniční politiky ČR, nemohl v roce 2015 vidět hrozící problém a vidět opak? Přece ten tam vůbec nemá co dělat! Ale to odpovídá struktuře politiků ČSSD. Jestli toto je nejlepší možný člověk ČSSD na ministra zahraničí, a evidentně je, pak je to neschopnost na entou. Vždyť je stejný jako Merkelová, která teď kouká, co způsobila. Ta ženská je šílená, zdevastovala Evropu na celé další generace jen proto, že neviděla na dva tři roky dopředu.

Jak si tedy vysvětlujete, že získala důvěru voličů, a to v době rozpuku migrační krize?

Ptal jsem se na to i Alexandera Gaulanda, jednoho z lídrů AfD, na konferenci této strany, kde jsem vystoupil s projevem, stejně jako Václav Klaus. Pochopil jsem, že v Německu ne-existuje jediná protibruselská strana, ani AfD to není. Němci mají pocit, že Evropu vedou, že jsou lídři. A Merkelová probouzí v Němcích ten pocit, že všechno vedou a řídí, že všichni skáčou po jejich. To je ten důvod. Oni chtěli vždy vést Evropu, v tom národu to je. Podobné pocity mají Američané, Rusové i Číňané.

Vraťme se k české vládě. Mnoho politiků kritizuje novou ministryni spravedlnosti Taťánu Malou.

Paní ministryni neznám, její jméno jsem poprvé slyšel až ve Sněmovně. Nevím, jak je na tom odborně. Profesně o ní nic nevíme. Počkáme si, jaké bude mít výsledky. V každém případě to její vyjádření, že by trestní stíhání Andreje Babiše mohlo pokračovat až po dalších volbách, považuji za velmi nešťastné. Před Ústavou jsme si všichni rovni. Není možné, aby poslanec jakékoliv parlamentní strany říkal, že by někdo měl být rovnější, protože je předseda strany. To je doslova šílený signál. Když někdo řekne takový výrok, tak to už není náhoda. Stejně jako není náhoda, že když někdo vidí člověka jiné pleti, tak v něm hrkne. To je opravdu rasista. Takoví lidé by se měli jít léčit, rasismus je podle mě diagnóza. Často jsem nálepkován jako rasista, a to opravdu nejsem. Sám jsem terčem rasismu dnes a denně a rasisty absolutně nesnáším. Co se týče obvinění z opisování závěrečné práce, o tom bych nerad spekuloval. Sám jsem byl mnohokrát křivě nařčen. Mediálním závěrům ČRo nevěřím ani slovo. Ať to vyhodnotí odborníci.

Posledně jsme mluvili o e-shopu, který vede váš poslanec Volný. Dohledový úřad vám dal za něj pokutu. Zaplatíte ji?

Žádné vyjádření nebo oficiální rozhodnutí jsme z tohoto úřadu neobdrželi. Podle toho, co víme z médií, úřad potvrdil, že SPD nemá s e-shopem nic společného, ale měli jsme jej začlenit do nákladů na volební kampaň. SPD e-shop neprovozuje, rádi ho propagujeme, dá se na něj prokliknout i z mého Facebooku, ale nemám s ním nic společného. Je pozoruhodné, že tento nový úřad je místem úniku informací. Je součástí politické kampaně. Pokutu dostala i celá řada jiných stran. Zákon je velmi vágní, neustále přicházejí nové metodické pokyny. Proti pokutě se odvoláme, předpokládáme, že nám ji sníží, zaplatíme ji a příště si dáme pozor.