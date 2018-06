Novinky

Do Sněmovny by se vedle zmíněných stran dostala i oslabující KSČM (8 %) a TOP 09 (6 %). Pod nutnou pětiprocentní hranicí pro vstup do dolní komory parlamentu naopak zůstaly KDU-ČSL (4,5 %), STAN (4 %) či Zelení (2 %).

„ANO po mírném oslabení v únoru a březnu 2018 se stabilizuje okolo hranice zisku 30 % a jeho podpora by tedy mohla být srovnatelná s loňskými volbami. Podpora ODS naopak po dubnovém vrcholu (14 %) oslabila (na 12,5 %). Piráti po vrcholu z února 2018 stagnují kolem 11 %. Trend ztráty podpory lze sledovat u SPD – Tomio Okamura, která by nyní získala 8,5 % hlasů (10,6 % ve volbách),” shrnul Median výsledky.

Průzkum vznikal v době rodící se vládní koalice, výzkumníci si proto všímají i pozic dotčených stran. „Levicové strany ČSSD a KSČM se drží zhruba na zisku z říjnových voleb či jen mírně nad ním, přičemž posílila pozice ČSSD a oslabuje KSČM,” uvádí.

Výzkum však probíhal majoritně během vyjednávání o nové vládě, ale před kontroverzí okolo (ne)jmenování Miroslava Pocheho (ČSSD).

Průzkum probíhal od 25. května až 26. června, zúčastnilo se ho 1141 respondentů.