Barbora Zpěváčková, Karolina Brodníčková, Novinky

„Je logické, že ta vláda by měla být opřena o hlasy poslanců. Mým úkolem je posbírat podpisy. Beru to na sebe. Všech 15 poslanců ČSSD podepíše koaliční smlouvu,“ slíbil Chvojka.

Podle něj svůj podpis připojila ke smlouvě půlka klubu, šest podpisů by mělo přibýt odpoledne, kdy přijedou mimopražští zákonodárci.

Vládu ANO a ČSSD jmenuje prezident Miloš Zeman ve středu ráno.

Jedno křeslo však zůstane neobsazené - a to na ministerstvu zahraničních věcí. V něm měl za sociální demokracii usednout europoslanec Miroslav Poche. Prezident ho ale jmenovat odmítá.

Babiš žalobu nepodá



Úřadu se má dočasně ujmout šéf soc. dem. Jan Hamáček. Jak chce ČSSD situaci do budoucna řešit, není jasné. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle Hamáčka splnil podmínky koaliční smlouvy, když Pocheho Zemanovi navrhl.

„Je to v rukou pana prezidenta, je to další komplikace na cestě ke stabilní vládě,“ podotkl Hamáček. Na dotaz, zda by měl premiér na prezidenta podat kompetenční žalobu v případě, že Pocheho opravdu nejmenuje, přímo neodpověděl.

„Nebudu specifikovat, co bude, nemůžu předjímat. Sociální demokracie postupovala podle Ústavy a čeká to i od ostatních,“ podotkl. Babiš už nicméně řekl, že ke kompetenční žalobě na prezidenta nevidí důvod.

Netolický: Kompetenční žaloba by byla správná



Jiný názor má místopředseda ČSSD Martin Netolický. Ten míní, že Babiš svým postojem oslabuje pozici premiéra jako takovou.

„Myslím si, že by kompetenční žaloba byla správná, myslím si to doposud. Třetí autorita, Ústavní soud, by jednou provždy rozhodla, kdo má v našem systému ústřední úlohu z hlediska vládní odpovědnosti. Protože i na právnických fakultách se učí, že vláda je v čele moci výkonné, zatímco hlavou státu je prezident,“ řekl Právu Netolický.

„Pokud se pan předseda vlády chce dostat do pozice poslíčka, který pouze na Hrad něco doručí a posléze čeká na stanovisko prezidenta, a když je nesouhlasné, tak doručí jako poslíček jiné jméno, tak je to jeho odpovědnost. Výrazně oslabuje pozici předsedy vlády jako klíčové osobnosti ve vztahu k exekutivě,“ dodal.

Už jsme to zažili, argumentoval Hamáček



ČSSD tak nezbyde nic jiného, než týdny či měsíce přemlouvat Zemana, aby nakonec Pocheho jmenoval. Takový vývoj nastínil i Hamáček, který zdůraznil, že v minulosti už se podobný scénář odehrával.

Například v roce 2001 chtěl tehdejší premiér za ČSSD Miloš Zeman, aby prezident Václav Havel do uvolněné funkce místopředsedy vlády jmenoval ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra. Havel to udělal až po několika týdnech.

Se jmenováním ministra zahraničí otálel kdysi i prezident Václav Klaus, který měl problém se jménem Karla Schwarzenberga. Vadily mu údajně jeho úzké vztahy s Rakouskem.