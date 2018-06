Radek Plavecký, Právo

V rozsáhlé lokalitě po ruské armádě žijí v jedné oblasti divocí koně a pratuři, ve druhé divocí koně a zubři. Koní už je přes osmdesát, tedy několikanásobně více, než jich sem bylo v roce 2015 přivezeno. Před pár dny přírodovědci našli další dvě mláďata zubrů a toto stádo už má 21 členů.

„Potvrdilo se, že nově zakládané populace zubrů jsou výrazně životaschopnější a rychleji rostou, pokud je tvoří větší počet zakladatelů. V minulosti se populace obvykle zakládaly s pěti zvířaty. Trvalo řadu let, než se skupiny stabilizovaly a jejich počty léta téměř nerostly,“ pochvaloval si přírůstky u středočeských Benátek Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd ČR.

Právě proto byla skupina v bývalém vojenském prostoru založena s osmi zvířaty a později doplněna dalšími pěti kusy.

Bude se rozšiřovat



Šestice dovezených zpětně vyšlechtěných praturů už také měla telata a na pastvinách se teď pase 15 těchto velkých zvířat.

„Rezervace by se určitě měla dále rozšiřovat tak, abychom měli pro přírůstky dostatek místa. Jednáme se Středočeským krajem a snad během léta by se mohla rezervace rozšířit,“ řekl Právu ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.

Ředitel Dostál stojí za celým projektem návratu velkých zvířat do zdejší přírody.

Přírodovědci už také od zdejších stád oddělují některé kusy a nabízejí je do dalších rezervací.

„Deset koní jsme odvezli do dvou východočeských lokalit – na Josefovské louky u Jaroměře a na území Plachta v Hradci Králové. Tři pratury jsme dovezli do lokality Modrá u Velehradu. Další divoké koně poskytneme rezervacím v Plzeňském a Moravskoslezském kraji,“ vypočítával Dalibor Dostál. Sama společnost Česká krajina před měsícem otevřela další rezervaci v Národním parku Podyjí.

„Zájem o rezervace mají také v Libereckém, Jihočeském nebo Karlovarském kraji,“ doplnil Dostál, podle něhož je stále o zvířata velký zájem, jen je potíž například s administrativou a zajištěním peněz na ohradníky v nových rezervacích. Díky zájmu o zvířata se tak nemusí uvažovat například o oddělení samců od stáda, což by podle přírodovědců nebylo vhodné ani z hlediska vazeb ve stádu, ani z hlediska kondice klisen.

Pojedou i do zahraničí



Ze zahraničí zvířata doputovala do středočeské kotliny a nyní nejspíš zamíří opět do zahraničí. Koně pocházejí z Anglie, pratuři z Polska a zpětně vyšlechtění pratuři z Nizozemí. Právě tam by se mohli dostat zdejší zubři. „O převozu, případně o výměně zubrů jednáme například s rezervací v Nizozemí,“ potvrdil Dostál.

Všechna zvířata sem byla dovezena jednak kvůli návratu do přírody, ale také kvůli tomu, aby zpustošenou krajinu po sovětských vojácích znovu zkultivovala. Spásají totiž agresivní rostliny, které by jinak umořily další flóru. Díky tomu tady přírodovědci už objevili desítky vracejících se druhů rostlin a živočichů.

„To, co je na přírodě, funguje výborně. Obtížné je zvládání obrovského množství administrativy,“ podotkl Dostál a zmínil i nesolidní přístup některých dodavatelských firem. V péči o rezervace však na druhé straně pomáhá řada dobrovolníků a přírodovědců.