Adéla Jelínková, Právo

Za kombinaci těchto postů byl Faltýnek v minulosti ze strany některých prostějovských zastupitelů ostře kritizován. Zastupoval podle nich zcela protichůdné zájmy. Na jedné straně seděl v představenstvu vodáren, které jsou většinově vlastněny městem, a na druhé straně byl členem dozorčí rady soukromé firmy Moravská vodárenská spadající pod francouzský vodovodní koncern Veolia.

Ta si od města pronajímá vodovodní infrastrukturu, přičemž se snaží o co největší maximalizaci zisku. Faltýnkovo odcházení navíc přišlo v situaci, kdy je jedním z hlavních bodů komunální politiky hnutí ANO navrácení vody do českých rukou.

Sám Faltýnek byl v roce 2006 jako člen představenstva prostějovských vodáren u zrodu smlouvy o částečné koupi a pronájmu tamních vodovodů právě s Veolií, podle zářijového usnesení brněnského krajského soudu smlouvy pro město značně nevýhodné a ztrátové.

Příprava na kampaň, či nedostatek času?



Kvůli jeho možnému střetu zájmů a časté absenci na jednáních zastupitelstva se ho pokoušela prostějovská opozice odvolat ze společností, ve kterých zastupoval město, již loni v září. Tehdy se ale Faltýnek nedal, podrželi ho členové prostějovské koalice, především bývalí kolegové z ČSSD.

Podle obchodního rejstříku Faltýnek skončil v představenstvu prostějovských vodovodů a kanalizací minulý měsíc, po téměř 14 letech v této funkci.

Například v roce 2014 získal za tento post na svůj účet více než 200 tisíc. Zároveň, podle svých slov, již před dvěma měsíci „abdikoval“ na funkci člena dozorčí rady v Moravské vodárenské, kde působil od roku 2011. Tady si v roce 2014 vydělal 84 tisíc korun.

„Myslím si, že jeho ‚tichý‘ odchod signalizuje přípravu na komunální kampaň ANO, která hlásá vodu zpět do českých rukou. Pan Faltýnek je prostě známé jméno a v tomto případě šlo navíc o brutální střet zájmů. Nemohl zároveň hájit zájmy města a přitom sedět na druhé židli a pracovat v podniku, který jde v podstatě proti tomu,“ řekla Právu nezávislá prostějovská zastupitelka Hana Naiclerová.

Ta je Faltýnkovou bývalou kolegyní z hnutí ANO. Odtud se podle vlastních slov rozhodla odejít spolu s dalšími dvaceti členy kvůli „nedemokratickým praktikám uvnitř hnutí“.

V žádném případě to ani tak neberu jako střet zájmů. Vždycky hájil zájmy města a zájmy akcionářů předseda představenstva vodáren Jiří Pospíšil

Podle Faltýnka ale nemůže být o střetu zájmu řeč. Do dozorčí rady Moravské vodárenské ho prý vyslalo samo město. „V čem byl střet zájmů? Vnímám to tak, že žádný nebyl. Na funkce jsem rezignoval z časových důvodů,“ hájil se s tím, že není divné, když přijímal odměny od obou podniků současně.

„Město sice mělo právo vyslat do Moravské vodárenské nějakého svého zástupce, pokud byl ale ve vodovodech i tam, mohlo docházet ke střetu zájmů,“ reagoval další prostějovský zastupitel Aleš Matyášek (TOP 09). Podpory se Faltýnkovi dostalo opět u koalice tvořené zástupci ČSSD, KSČM a hnutí PV.

Soud: nevýhodná smlouva s Veolií



Podle náměstka primátorky a předsedy představenstva vodáren Jiřího Pospíšila (PV) Faltýnek vždy hájil zájmy města. „Nevím o tom, že dostával odměny od Moravské vodárenské, ale v žádném případě to ani tak neberu jako střet zájmů. Vždycky hájil zájmy města a zájmy akcionářů,“ vyjádřil pro Právo.

Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek v Poslanecké sněmovně

FOTO: Milan Malíček, Právo

Zájmy akcionářů prostějovských vodáren, z nichž tím největším je samo město, ale podle již zmiňovaného usnesení brněnského krajského soudu nebyly brány příliš v potaz už v roce 2006. Tehdy vodárny uzavřely pětadvacetiletou smlouvu o prodeji části a nájmu zbytku infrastruktury právě s Moravskou vodárenskou, potažmo francouzskou Veolií.

„Smlouva je nevýhodná a působí akcionářům ztrátu. S ohledem na uvedené soud rozhodl o neplatnosti přijatého usnesení valné hromady 10. 1. 2006, která právě schválila uzavření citovaných smluv,“ konstatovala v usnesení, které má redakce k dispozici, samosoudkyně Hana Klimešová.

Podle ní tehdejší představenstvo vodáren, ve kterém seděl i Faltýnek, záměrně znalci neposkytlo dostatečné podklady, aby mohl zhodnotit přiměřenost nájemného alespoň v krátkodobém časovém horizontu prvních deseti let po uzavření smlouvy.

Podle zastupitelů je situace nyní taková, že infrastruktura je zastaralá a město nemá na její opravu z nájmů dost peněz. Navíc její pronájem soukromé společnosti znemožnil žádat o evropské dotace.

Soudkyně Klimešová ve svém rozsudku s odkazem na znalkyni uvádí, že kdyby město potrubí nepronajalo, získalo by v dlouhodobém výhledu 80 miliónů korun, které by mohlo do oprav investovat. Místo toho se nyní i přes inkasovaný nájem pohybuje v záporných číslech.

Faltýnek: Nejlepší kontrakt v Česku



„Není pravda, že by ta smlouva poškodila město. Nájemní smlouva, si myslím já, byla nejlepší v celé České republice, protože se začínalo na 50 miliónech a dneska je to někde kolem 100 miliónů jako příjem (za pronájem infrastruktury Veolia Prostějovu v roce 2017 zaplatila zhruba 92 miliónů korun, v roce 2006 asi 50 miliónů – pozn. red.). Rozsudek je nepravomocný a my jsme se odvolali,“ vysvětlil Faltýnek.

„Uzavřením smluv nedošlo ke zlepšení výsledků hospodaření, naopak došlo k jejich zhoršení,“ stojí v usnesení.