Jak už Právo informovalo, dvě firmy, jejichž jednatelkou je funkcionářka místní ČSSD Michaela Šupinová, dodaly radnici od roku 2012 nábytek za zhruba 28 miliónů korun, ačkoli smlouvami byl pokryt jen zlomek toho, asi šest miliónů korun. Radnice Prahy 1 jen sdělila, že nábytek odebírala „na základě objednávek“.

Podle Pirátů jde o nezákonné vyvedení desítek miliónů korun z obecní kasy. „Kdyby Praha 1 chtěla postupovat v souladu se zákonem, vysoutěžila by rámcovou smlouvu na nábytek v hodnotě např. 20 miliónů na období pět let. Do soutěže by se tak mohli přihlásit další zájemci. Namísto toho třikrát uzavřela smlouvu v hodnotě dvou miliónů korun, což je limitní hodnota pro to, aby soutěž dle zákona o veřejných zakázkách probíhat nemusela,“ řekl šéf Pirátů v pražském zastupitelstvu Adam Zábranský.

Jeho kolega David Bodeček se s kauzou obrátil na antimonopolní úřad. Radnici Prahy 1 ovládá koalice TOP 09, ODS a ČSSD. Místostarosta a šéf ČSSD v Praze 1 Daniel Hodek pro Právo odmítl střet zájmů své stranické kolegyně, která navíc předsedá radniční sociální komisi.