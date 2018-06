zpe, Novinky

„Byl jsem požádán SPD o spolupráci na programu pro Pražany do letošních komunálních voleb. Doplnil jsem pár věcí, které mohou ulehčit život maminkám s malými dětmi, seniorům a lidem se zdravotním postižením. Myslím, že program SPD je dobrý a stojí za podporu,“ stojí v bulletinu, na který upozornil server Echo24.

Krása Novinkám řekl, že na spolupráci nevidí nic špatného. „Oni mě požádali, abych pomohl zapracovat do jejich programu věci, které se týkají lidí se zdravotním postižením. To jsem také udělal. Já jsem ten program četl, nejsou tam žádné extremistické věci, je to program pro Prahu,“ uvedl Krása.

Do programu prý doplnil věci, které by vozíčkářům v Praze ulehčily život, třeba kde by se daly odstranit bariéry či věci týkající se příspěvku na péči. „Jsou to takové pragmatické věci. Oni je akceptovali. Nic jiného v tom nebylo. O žádné jiné politické podpoře jsem se s nimi nebavil,“ sdělil Novinkám Krása.

Na dotaz, zda mu nevadí některá extremistická vyjádření strany, která padají ve Sněmovně či na sociálních sítích, odpověděl, že se o tohle nezajímá.

Potřebujeme, aby naše věci byly prosazovány v Poslanecké sněmovně, a k tomu prostě musím komunikovat s politickými stranami Václav Krása

„Spolupracuji s různými stranami, jsem externím spolupracovníkem KDU-ČSL v sociální komisi, spolupracuji občas i s hnutím ANO, s poslanci. Potřebujeme, aby naše věci byly prosazovány v Poslanecké sněmovně, a k tomu prostě musím komunikovat s politickými stranami. Neptám se jich na ty jejich věci,“ uvedl Krása.

„Jestliže Praha bude realizovat některé ty věci pro volbách, tak je to dobře. Tak to je,“ dodal. Krása, který je předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky, působil dříve jako poslanec České národní rady a Poslanecké sněmovny za ODS a pak za Unii svobody.