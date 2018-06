kab, zpe, Novinky, Právo

Expremiéra Paroubka před jednáním předsednictva podpořil současný šéf ČSSD Jan Hamáček. Podporovali ho i ostravští sociální demokraté – tamní šéfka Jana Vajdíková a bývalý poslanec Adam Rykala.

Předsednictvo však na pátečním jednání jeho kandidaturu neschválilo. Paroubek Právu řekl, že na vlastní pěst zřejmě kandidovat nebude.

„Mě to nepřekvapuje. Předsednictvo je sobotkovské a přes veškerou snahu pánů Hamáčka a Zimoly se ostatní pánové nemohou zbavit syndromu poraženého boxera sedmi procent a nemůžou to zapomenout někomu, kdo byl úspěšný. To je výraz jejich komplexů méněcennosti, to se nedá nic dělat,” řekl Paroubek Právu.

„Já chtěl vyhovět ostravským soc. demokratům. Byla tam reálná šance to vyhrát,” dodal.