Radek Plavecký, Právo

Ještě nedávno, když radnice vyhlásila veřejnou soutěž, strhla se mezi firmami nelítostná bitva o veřejné peníze. Teď je situace opačná. Města takřka žadoní ve firmách, které mají díky stavebnímu boomu stále co dělat a nemají už volné kapacity.

O zakázku za 17 miliónů se ani nikdo nehlásí, nikdo o ni nestojí starosta Nymburka Pavel Fojtík

„Poptáváme, poptáváme, ale žádná nabídka. Když už firma kývne, rozhodně nechce dělat o prázdninách,“ potvrdil místostarosta Mělníka Milan Schweigstill (nez.). V jedné ze škol plánuje radnice opravy krovů. Firma ale odmítla práci přes léto, kdy je škola prázdná, a chce opravovat až na podzim. Kam se přemístí děti, stavebníky nezajímá.

Stavební firmy nechávají chladnými i zakázky za mnoho miliónů. „Když jsme vypisovali soutěž v zimě, ještě jsme si mohli vybírat a podařilo se srazit i cenu. Teď je situace opačná. O zakázku za 17 miliónů se ani nikdo nehlásí, nikdo o ni nestojí. Některé zakázky musíme vypisovat opakovaně,“ řekl Právu starosta Nymburka Pavel Fojtík (STAN).

Obdobnou zkušenost mají v Kolíně. „Před časem jsme měli zakázku na výměnu oken u jedné škol v Kolíně, hlásilo se o ni okolo 30 uchazečů. To už se teď nestává. Už vůbec ne u menších investic. Chtěli jsme rekonstruovat malou uličku v centru, kde to bude navíc technologicky složité a není to za desítky miliónů, takže jsme výběrové řízení vypisovali třikrát,“ uvedl starosta Kolína Vít Rakušan (STAN).

Cenu už nesrazí, spíš povyroste

Navíc už radnice nedokážou výběrovými řízeními na dodavatele uspořit peníze, ale mnohdy se cena, za kterou firmy zakázku přijmou, zvedne i nad projektovanou cenu.

„Dříve měly obce téměř jistotu, že soutěží srazí cenu prací. Teď je patrná výrazná změna poměrů ve stavebnictví. Cena je i nad cenami projektantů a drobné úpravy a menší práce je velmi komplikované realizovat, byť bychom chtěli,“ řekl například také starosta obce Líbeznice Martin Kupka (ODS).

Totéž potvrdilo i vedení Mladé Boleslavi. „Určitě se nic neušetří, ceny jsou někdy i vyšší, než jsou ceny předpokládané podle projektu,“ potvrdil náměstek mladoboleslavského primátora Daniel Marek (STAN).

Bojí se o kvalitu

I v Mladé Boleslavi mají v poslední době špatnou zkušenost ze soutěží. „O zakázky je poměrně malý zájem a jsme rádi, že se vůbec někdo přihlásí. Například na výstavbu loděnice u Jizery jsme museli soutěž opakovat. Na výměnu oken a zateplení školy za 90 miliónů korun se přihlásily jen dvě firmy,“ vypočítával výsledky soutěží z uplynulých týdnů Marek.

„Peníze nějaké máme a chceme investovat, ale bojíme se, aby mnohdy jediná firma, která se přihlásí, vůbec dělala kvalitně. Jedna firma se nám tady přihlásila na zateplení dvou školek ve stejném termínu, takže čekáme, zda to kapacitně zvládne, nebo od jedné zakázky odstoupí. Pak bychom museli práci odložit na příští rok,“ dodal Marek.