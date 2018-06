Jan Menšík, Právo

„Pan Mates nám dal nějaké své vyjádření k této věci, poslal mail paní ředitelce magistrátu a na základě tohoto zjištění jsem vedl zápis z jednání a dal jsem mu výtku. Současně jsem jej postavil mimo téma reklamy,“ vysvětloval ve čtvrtek Právu Rak. Co bylo obsahem Matesova vyjádření, nesdělil.

Mates, který až do minulého týdne zastával na magistrátu pozici majetkového specialisty reklamy a spravoval portfolio městských pozemků s reklamními plochami, nyní pracuje jako referent v oddělení využití a správy majetku. Podle Raka již tedy s agendou reklamy do styku nepřichází.

V podstatě jsem mu (řediteli Rakovi) řekla, že od něj očekávám, že s ním tedy co nejrychleji rozváže pracovní poměr primátorka Adriana Krnáčová

„Poučil jsem ho, ať se okamžitě zdrží těchto činností,“ doplnil Rak s tím, že to nevrhá dobré světlo na magistrát.

Podezření z korupce čelí Mates kvůli tomu, že v minulosti využíval bílé Volvo XC60, které postupně patřilo několika firmám kolem skupiny BigBoard.

Firemní auto s magistrátní kartou



Vůz Mates používal v polovině roku 2017 a minimálně několik měsíců i letos.

Mates si auto nechal opatřit také magistrátní parkovací kartou a parkoval s ním pravidelně na náplavce, odkud docházel pěšky do práce.

Video

Úředník pražského magistrátu Ivo Mates využíval vůz patřící reklamní společnosti

Od konce minulého roku auto patří společnosti Outdoor Service, která se specializuje na správu a výstavbu venkovních reklamních poutačů, mimo jiné i pro BigBoard. I ta mu tedy auto poskytovala.

Vedení BigBoardu žádost o osobní schůzku odmítlo.

Informace o tom, že auto ještě loni patřilo společnosti, popřelo. Zjištění Práva však vyznívají opačně.

O kauze se začalo na magistrátu aktivně mluvit až na základě informací zveřejněných ve čtvrtečním Právu. Zastupitel za Piráty Adam Zábranský na čtvrtečním jednání zastupitelstva kvůli kauze interpeloval primátorku, aby vysvětlila, jak se věc bude prošetřovat a kdy budou známy závěry.

Magistrát věc šetří



„Probíhá šetření, abychom vycházeli ze skutečností, které jsou opravdu doložené, a podle toho pak zvážíme další pracovněprávní kroky. V tuto chvíli nejsem schopná říci, k čemu to povede, ale nejpozději do měsíce bychom měli znát výsledek,“ odpověděla hned na jednání za nepřítomnou primátorku ředitelka magistrátu Martina Děvěrová.

Podle ní byl Matesovi již minulý týden snížen osobní příplatek, protože v současnosti vykonává jednodušší práci. Tím to ale nemusí skončit.

Primátorka Krnáčová, která se o věci dozvěděla až na základě dotazu redaktora Práva, uvedla: „Zavolala jsem si pana ředitele (Raka) a zeptala jsem se ho, o co jde, a aby mi to vysvětlil. V podstatě jsem mu řekla, že od něj očekávám, že s ním tedy co nejrychleji rozváže pracovní poměr. Myslím, že se to uděje v následujících dnech.“

Právo má k dispozici letošní dubnové fotografie Matese, jak vystupuje z daného auta. Za předním sklem je vidět i parkovací karta magistrátu. Vedle toho je totéž auto i s magistrátní kartičkou zaparkované na Dvořákově nábřeží zachycené na snímcích webu Mapy.cz z června loňského roku.

Ivo Mates

FOTO: Novinky

Při středeční konfrontaci s redaktorem Práva Mates tvrdil, že si auto půjčil od syna. Ten ale ve firmě Outdoor Service nepracuje. Auto ještě ve středu stálo u provozovny firmy.

Co etický kodex?



Magistrátní etický kodex mj. uvádí: „Zaměstnanec nepřijímá od fyzických ani právnických osob žádné finanční prostředky, dary, služby nebo jiné výhody pro sebe či pro osoby blízké, které by mohly případně ovlivnit jeho rozhodování nebo narušit poctivý přístup k pracovním úkolům.“

A dále: „Informace získané při výkonu pracovní činnosti zaměstnanec nepoužívá k osobnímu prospěchu ani k prospěchu jiných osob. Nesnaží se ovlivnit pro soukromé účely žádnou osobu tím, že by zneužil svého úředního postavení.“