Kristýna Léblová, Novinky

Tato příležitost se naskytla jenom díky nepříznivému počasí. „V sobotu večer jsme po ukončení leteckého dne v Rakovníku měli navštívit muzejní noc ve Kbelích, ale bohužel bouřka, která řádila nad Prahou, nám to znemožnila, zůstali jsme na Točné. A protože s ním mám už v pátek letět do Boleslavi, tak se majitel rozhodl, že to letadlo zůstane přes týden tady, což je dost unikátní příležitost vidět tohle letadlo v Praze,“ vysvětlil Novinkám pilot Radim Vojta důvod výskytu spitfiru v hlavním městě.

Na světě už není těchto letadel mnoho. Nejvíce jich je podle Vojty v Británii, prý okolo 30 kusů. Nějaká se najdou i v USA. „Ve střední Evropě jsou dva v Německu, jeden nebo dva ve Skandinávii, ve Francii byl jeden, ale měl loni nehodu,“ vyjmenoval Vojta. Majitelem letounu, který přistál na Točné, je Angličan. Tomu se kvůli účasti na leteckých dnech v Česku vyplatí nechávat spitfire tady.

Legendární spitfire v hangáru na letišti Točná v Praze.

FOTO: Novinky

Podle pilota nejvíce emocí vzbuzuje zvuk motoru. „Je v něm dvanáctiválcový motor Packard Merlin 266 o výkonu 1650 koní,“ říká Vojta s tím, že tento kus byl přiřazený k bojové jednotce v květnu 1945, pak několik let sloužil v centrální střelecké škole ve Velké Británii, až do začátku 50. let. Pak byl dlouhá léta používán jako památník. Koncem 80. let byl zrekonstruován do letuschopného stavu a majitel jej tak dodnes udržuje.

V hangáru na Točné jsou dlouhodobě vystavena i další letadla, jako například Lockheed Electra, kterou vlastnil Antonín Baťa, nebo letadlo Harvard, které se používalo jako cvičný letoun pro stíhačky. Tento kus létal do poloviny 90. let v jižní Africe. Dále je zde celoročně k vidění i československá Avia BH-1, která poprvé vzlétla na počátku dvacátých let.