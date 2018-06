Renáta Bohuslavová, Novinky

„Máme asi 64 tisíc podpisů a apelujeme na všechny, ať nám pomohou. Rádi bychom toho měli do 25. června co nejvíce, než lidé odjedou na dovolené,” řekl Novinkám Jan Čižinský.

Podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí musí jeho uskupení coby nezávislá iniciativa sesbírat sedm procent podpisů obyvatel města, aby mohl Čižinský kandidovat. To je v případě Prahy téměř 90 tisíc podpisů. Poslední termín pro nasbírání podpisů i odevzdání sestavených kandidátek je 31. července.

Pro nezávislou kandidaturu v Praze je tak potřeba nasbírat téměř dvakrát více podpisů než během prezidentských voleb, tam stačí 50 tisíc hlasů. Jde o odlišné zákony a každý má jiné parametry.

Pokud se podpisy nasbírat nepodaří, Čižinský podle vlastních slov jinou variantu nemá. „Jde tady o změnu v Praze, a ne o Jana Čižinského, který by řešil, kde kandidovat. Když se to nepodaří, tak ani já jako Jan Čižinský, ani Praha sobě nepřemýšlíme o žádném jiném plánu,” uvedl Novinkám.

Cestu zpět k lidovcům má otevřenou

Přesto se zdá, že cesta zpět na kandidátku lidovců, u nichž Čižinský pozastavil v květnu členství, ale za něž je stále ve Sněmovně, ještě úplně zavřená není. Pokud by se z iniciativy stalo politické hnutí a Čižinský by byl jeho lídrem, podle vnitrostranických stanov by byl z KDU-ČSL vyloučen, to se ale nestalo.

„Na samém začátku byla Janu Čižinskému nabídnuta účast a pro naši spolupráci se nic nemění. Předpokládám, že když přijde za vedením pražské organizace, že se to bude řešit,” řekl Novinkám předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek a dodal, že vzájemná spolupráce ve Sněmovně funguje. Čižinský sám v květnu své členství u lidovců pozastavil.

Předseda lidovců v Praze a jednička na kandidátce Jan Wolf Novinkám uvedl, že cesta zpět na kandidátku lidovců je pro Čižinského otevřená. „Je to čistě jeho otázka, jestli by chtěl kandidovat. Pokud přijde, tak proč ne. Asi to nebude na první místa, ale určitě bychom to přivítali,” připustil Wolf.

Sám Čižinský, ale tuto variantu v současné chvíli nezvažuje. „Změna se podaří jen, když zmobilizujeme zklamané voliče hnutí ANO nebo lidi, kteří ve změnu nevěří a k volbám nechodí a nyní přijdou,” dodal starosta Prahy 7 Čižinský. Iniciativu Praha sobě dosud podpořila i řada známých osobností mezi nimi například herec Ivan Trojan nebo režisér Jan Svěrák.

Variantou je i založení politické strany



Čižinský má ještě jednu možnost. A to je založení nové politické strany, která nemusí sbírat žádné podpisy. Ale musí to stihnout právě do 31. července. K registraci politické strany je podle Kláry Pěknicové z ministerstva vnitra třeba petice s 1000 podpisy. Proces i při vyhodnocení možných pochybení v žádosti je možné do měsíce stihnout. Petice musí být však o založení strany, iniciativa by tedy musela vytvořit petici novou.

Ani toto podle Čižinského v současné době ale není varianta. A to i s tím rizikem, že jeden z nejúspěšnějších lidoveckých starostů nakonec na magistrátu nebude.