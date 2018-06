zpe, ren, Novinky

„Již dlouhodobě tvrdíme, že kancléř prezidenta republiky musí mít prověrku na přísně tajné, protože disponuje závažnými informacemi, které v nesprávných rukách mohou představovat bezpečnostní riziko státu,“ hájila návrh na plénu Sněmovny jeho předkladatelka Věra Kovářová (STAN).

Návrh by stanovil, že hradní kancléř by musel získat do roka bezpečnostní prověrku na nejvyšší stupeň, jinak by neměl vykonávat funkci. To však neprošlo.

K bodu nebyla žádná diskuze a poslanci rovnou hlasovali o zamítnutí. Pro smetení ze stolu zvedlo ruku 98 zákonodárců z řad ANO, SPD, ČSSD a KSČM. Proti zamítnutí bylo 41 poslanců především z ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Podrobné hlasování si můžete prohlédnout zde.

Mynář je kancléřem už přes pět let



Vratislav Mynář vede prezidentskou kancelář od března 2013. O prověrku zažádal po tři čtvrtě roce od nástupu do funkce. Trvalo však rok, než dodal Národnímu bezpečnostnímu úřadu všechny potřebné dokumenty.

V září 2015 bylo rozhodnuto, že prověrku nezískal. Prezident Miloš Zeman uvedl, že Mynáře ve funkci nahradí až ve chvíli, kdy kancléř vyčerpá všechny možnosti odvolání.

Mynář bezpečnostní prověrku nezískal a Národní bezpečnostní úřad zamítl i jeho rozklad vůči tomuto rozhodnutí. Kancléř se rozhodl bránit soudní cestou.