Aktivisté varují, že zákon by mohl vést ke zničení internetu, jak ho známe. Naopak předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker takový pohled odmítl. Tvrdí, že chce, aby „novináři, vydavatelé a autoři byli spravedlivě placeni za svou práci“.

Stanovisko Evropské komise před pár dny citovala britská televize Sky News: „Za našimi návrhy týkajícími se autorských práv stojí myšlenka, aby si lidé byli schopni vydělat na živobytí svými kreativními nápady. Návrhy na modernizaci ustanovení o autorských právech EU nepoškodí svobodu projevu na internetu.“

O směrnici bude 20. a 21. června hlasovat výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu. Pokud jej schválí a následně tak učiní i Evropský parlament a Rada, bude směrnice platit pro všechny členské státy EU.

Pirátská strana proti tomu na síti rozjela kampaň a vybízí občany, aby svými nesouhlasnými dopisy zavalili europoslance.

Na webu zachraninternet.cz apelují: „Směrnice o copyrightu ohrožuje podstatu internetu. 20. a 21. června o ní bude hlasovat klíčový výbor Evropského parlamentu. Nedopusťme návrat cenzury! Vyzvěte svého europoslance, aby směrnici odmítl.“

Následuje vzor dopisu, který mohou uživatelé použít, a návod, na jakou adresu jej poslat.

Konec parodií na internetu?



Předseda Pirátů Ivan Bartoš míní, že směrnice by vlastně zabránila uživatelům internetu se bavit.

Za problematické části směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu považují Piráti články 11 a 13.

„Článek 13 je skutečnou hrozbou jak pro svobodu internetu, tak pro svobodu slova celkově. Memy, remixy, blogy, parodie i livestream – vše, co nyní považujeme za samozřejmou a neškodnou zábavu, můžou filtry vyhodnotit jako nedovolené kopírování a automaticky odstranit,“ napsal Právu.

Ve Sněmovně je koncem května kritizoval i pirátský poslanec Mikuláš Peksa v interpelaci na premiéra Andreje Babiše (ANO).

„Článek 11 přímo zavádí rozšířenou ochranu pro sdílení obsahu, která vede i k dani z odkazu a významně ovlivní práci těch, kteří ve své práci odkazují na jiné zdroje. Článek 13 je pak přímou hrozbou pro svobodu každého z nás, jelikož se prakticky jedná o pokus vnutit přímo provozovateli internetových platforem filtrovat všechen nahrávaný obsah,“ prohlásil Peksa.

„V praxi by byli nuceni zavést automatické filtry, které by tupě rozhodovaly, co smí a nesmí být na internetu. A kdo by je nezavedl, čelil by žalobám,“ dodal.