Patrik Biskup, Právo

„Obloha zčernala, zvedl se vítr a začaly padat kroupy velké jako pingpongové míčky,“ tak vzpomínala na pondělní odpoledne servírka jedné z restaurací ve Folmavě na Domažlicku Barbora Karbanová. Právě touto hraniční obcí se včera prohnala extrémně siná bouře doprovázená krupobitím, lijákem a vichrem.

„Během několik desítek minut začala do lokálu prosakovat dveřmi z venku voda, která se valila z kopce po silnici přímo na hospodu. Hosté už dojídali s mokrýma nohama. Do toho ledové hrudky mlátily do střechy, byly to hrozné rány. Na několika místech je střecha poničená,“ popisovala číšnice dramatické chvilky.

Podle ní hosté vyděšeně sledovali, jak jim kroupy buší do zaparkovaných aut. „Někteří z nich si museli dát panáka. Byl to fakt běs a hrůza,“ dodala číšnice.

Následky bouřky na Domažlicku

FOTO: Pro Novinky Barbora Karbanová

Její slova potvrzují i další svědci. „Krupobití mě zastihlo na cestě z Furth im Waldu do Folmavy. Nebylo vůbec nic vidět. Nedalo se jet. U silnice stála auta, měla vymlácená skla. Trvalo to možná 20 minut,“ řekl Právu Karel Strejc, který se vracel z práce v Německu domů do České Kubice. Ani jeho vůz ledové spršce neodolal. „Mám rozbité čelní sklo, zadní svítilny a dolíky v karosérii,“ dodal řidič.

V souvislosti s odstraňováním následků včerejší bouřky vyjížděli hasiči v plzeňském kraji k desítkám případů. „Nejčastěji se jednalo o čerpání vody ze sklepů a čištění ucpaných kanálů,“ uvedl jejich mluvčí Petr Poncar s tím, že právě Domažlicku měli hasiči nejvíce práce.

„Navíc naše jednotky pomáhaly i v německém Furth im Waldu, kde kroupy o velikosti golfového míčku rozbily střechy několika fabrik v průmyslové zóně. Nasadili jsme výškovou techniku, aby bylo možné poškozená místa provizorně zakrýt,“ uzavřel Poncar.