Jan Menšík, Právo

Za takto rychle vydanou občanku ale lidé zaplatí tisícovku. Pokud jim bude stačit lhůta pěti pracovních dnů, tak budou muset ze svých peněženek vytáhnout pětistovku. Standardní lhůta pro vydání tohoto dokladu je 30 dní. Pak za novou občanku, pokud té staré vyprší platnost, člověk nic neplatí.

Podobně to bude od července fungovat i s cestovními pasy. Nově je lidé budou moci získat do 24 hodin. Pokud půjde o doklad pro dospělého, bude muset uhradit šest tisíc korun. Pokud o pas pro dítě mladší 15 let, budou muset zapomnětliví rodiče, kteří vyrážejí za hranice EU, zaplatit dva tisíce korun. Nový pas v nezkrácené lhůtě stojí šest set korun.

O takto rychle vydanou občanku či pas bude možné požádat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností, ale vyzvednout si je bude možné pouze v budově ministerstva vnitra v Praze u stanice metra Pražského povstání.

Usnadní styk s úřady

Další novinkou je, že lidé, kterým vyprší platnost dokladu, budou od července dostávat zdarma už jen nové e-občanky. Výhodou občanek s čipem je to, že v budoucnu budou lidem sloužit ke komunikaci s úřady z klidu domova, bez nutnosti čekat fronty u přepážek.

Radnice je nabízely již od roku 2012, ovšem zájemci za ně museli zaplatit pět set korun. Žádná velká evoluce se však zatím nekoná. Není příliš mnoho situací, kde je lidé mohou využít.

Pokud si koupí čtečku, kterou lze pořídit i za zhruba dvě stovky, a připojí si ji k počítači, můžou s její pomocí komunikovat například s Českou správou sociálního zabezpečení, přes webový CzechPoint si zažádat o výpis z rejstříku trestů či zjistit stav bodového konta řidičů.

Do konce roku by se podle Pavla Nováka z ministerstva vnitra měla připojit také Finanční správa, ke které se podávají daňová přiznání. Čip si však musí předem aktivovat přiděleným číselným kódem. Pro lidi to ale nebude povinné.

Stejně tak je jasné, že nebudou muset občanky hromadně měnit. Stávající doklad jim bude platit až do data uvedeného na občance. Pokud by někdo chtěl občanku s čipem dříve, bude ho to stát dvě stovky.

Možnosti se budou rozšiřovat



Na čipu budou osobní údaje, bude možné si tam nahrát i elektronický podpis.

Přístupy do jednotlivých úřadů by lidé měli najít na jednom místě. Vnitro totiž od července zprovozní tzv. Portál občana, do kterého by se postupně měly přihlásit všechny státní a veřejné instituce.

Podle nového zákona o elektronické identifikaci z roku 2017 musí všechny úřady, které poskytují nějaké on-line služby, umožnit do poloviny roku 2020 přihlášení pomocí e-občanky.

Zbylé instituce si v případě zájmu musí zažádat. Dosud tak není jasné, u kterých úřadů se bude možné dálkově přihlásit a ztotožnit pomocí e-občanky. Ale vzhledem k tomu, že lidé nechtějí ztrácet čas ve frontách, by se však mohlo očekávat, že úřady půjdou lidem naproti a spektrum institucí, které akceptují e-občanky, se bude rozšiřovat.