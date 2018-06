Ludmila Žlábková, Právo

„Rozebírání mostu z roku 1907 by mělo trvat do neděle. Chodci se na druhý břeh Orlice dostanou po provizorní lávce, na kterou byly přeloženy i inženýrské sítě,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Červíček (ODS).

Během demontáže technici rozdělí jedno pole mostu na dva díly, které zatím ponechají na levém břehu Orlice. Druhé pole mostu odvezou. Následně rozeberou pískovcové opěry. Zachované části mostu a část středového pilíře od kraje získá město Hradec Králové coby doklad mostního inženýrství počátku 20. století. A to do doby, než bude rozhodnuto o způsobu uchování či novém využití.

První demontovaná část mostu vážila podle stavbařů asi 19 tun.

Demontáž má probíhat až do neděle. Na místě vyrostla provizorní lávka.

„Odbor hlavního architekta nyní zpracovává studii o novém využití či způsobu prezentace mostu,“ řekl zastupitel Adam Záruba (Změna), který dlouhodobě usiloval o zachování mostu.

A nebyl sám. Byl dokonce podán návrh na zápis stavby mezi české památky, ministerstvo kultury však jeho prohlášení nepodpořilo.

Most je původně z roku 1907. Zachované části mostu a část středového pilíře od kraje získá město coby doklad mostního inženýrství počátku 20. století.

„Ten obrovský zápas, který se o most vedl, to je teprve začátek,“ míní Záruba. Možností co s torzem mostu je podle něho vícero. „Je možné zachovat jeho funkci a využít jej jako lávku, i když třeba užší než stávající most. Také je možné pole mostu zachovat jako technickou památku nebo do něj vestavět další funkci. Například zázemí pro hřiště, pro vodáky a podobně,“ vyjmenoval Záruba.

Nový most se začne stavět v polovině června. Přijde na více než 78 miliónů korun a jeho investorem je Královéhradecký kraj.

Během léta překlene řeku Orlici most nový, který by mohl být zprovozněn už na podzim.

„Bude jednopólový bez střední opěry, což bude mít příznivý vliv na průtok Orlice. Při povodních totiž nebude docházet k zátarasu před středním pilířem. Nejnižší bod nosné konstrukce je 1,13 metru nad hladinou stoleté vody. Nový most s mostovkou z předpjatého betonu zavěšenou na ocelovém oblouku bude proveden v délce nosné konstrukce 76,80 metru, šířka mostu bude 12,85 metru,“ dodal náměstek Červíček.