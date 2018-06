Renáta Bohuslavová, Novinky

„Pro všechny delegáty je Bohuslav Svoboda symbolem důvěry a cílevědomé politiky. Je to osobnost, která dokáže vést tým. Jsem osobně přesvědčená, že Praha dnes potřebuje ve svém čele pořádného chlapa,“ uvedla na adresu lídra druhá na kandidátce místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Bohuslav Svoboda již jednou pražským primátorem v letech 2010 až 2013 byl, nejprve v koalici s ČSSD a později s TOP 09 a své zkušenosti chce podle svých slov zúročit.

Právě jsem byl zvolen kandidátem na primátora hlavního města Prahy. A mnohokrát za to všem delegátům děkuji. Zároveň... Zveřejnil(a) Bohuslav Svoboda dne 7. červen 2018

„Chceme, aby se ODS stala vůdčí silou v Praze. Chceme Prahu vrátit Pražanům a vrátíme ji,“ řekl na tiskové konferenci Svoboda a zdůraznil, že ODS v Praze za největší problém považuje dopravu.

Vládnou političtí diletanti



„Praha je těsně na prahu kolapsu. Od roku 2013 tady vládnou političtí diletanti. Za tu dobu nemáme silnice, mosty, nemáme parkování, nemáme infrastrukturu, nemáme propojení dvou okruhů tak, aby Praha fungovala,“ zdůraznil bývalý primátor Svoboda.

Dalšími členy na kandidátce jsou předseda pražské ODS Tomáš Portlík, členové pražské ODS Zdeněk Zajíček, Petr Fifka nebo současní zastupitelé Ondřej Martan a Jaroslava Janderová.

Volby na pražský magistrát společně s komunálními a senátními se budou konat 5. a 6. října 2018. Ačkoliv je Praha brána jako kraj, fakticky se řídí zákonem o volbách do zastupitelstev a obcí, a proto zde volby probíhají společně s těmi do obecních zastupitelstev, nikoliv s těmi do krajů.