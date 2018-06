kab, Právo

Předseda ČSSD Jan Hamáček míní, že pokud dají soc. dem. v referendu vstupu do vlády zelenou, může nový kabinet získat důvěru v červenci, jak to plánuje premiér.

Kováčik odmítl, že by komunisté uzavřeli s ANO či ČSSD nějaký druh nepřiznané koalice. „Těžko můžeme od této vlády vedené velkopodnikatelem Andrejem Babišem očekávat změny v daňové progresi, kterou my chceme,“ podotkl v ČT.

„Na druhé straně otázky, o nichž byla řeč, např. návrat základních zdrojů do veřejných rukou, je řešení levicové. To je naším drobným vítězstvím,“ dodal šéf klubu KSČM.

Zdůraznil, že kromě sociálních demokratů v referendu bude muset zelenou vládě vyjádřit také ústřední výbor KSČM. „Tam bude personální sestava hrát roli. Přeji panu premiérovi šťastnější ruku při obsazování ministerstev,“ podotkl Kováčik.

Připomněl, že stejně jako prezident Miloš Zeman komunisté kritizují nominanta ČSSD na ministra zahraničí, europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD). „Bylo by dobře, kdybychom si sedli ještě se soc. dem. a vyjasnili si, co je možné očekávat. My chceme kontrolní roli. Když už budeme tolerovat, tak chceme kontrolní roli plnit,“ dodal.

Nicméně potíže zřejmě dělat komunisté nebudou. „Nejsme malé děti, nepostavíme se na hlavu, s naším volebním výsledkem už vůbec ne,“ slíbil Kováčik.

Hamáček se domnívá, že pokud řekne ČSSD v referendu vládě „ano“, nový kabinet by mohl získat důvěru na schůzi Sněmovny v červenci.

Na otázku, zda by byl ochoten se s Babišem bavit o změnách v nominantech na ministry, Hamáček zopakoval: „My jsme zveřejnili našich pět kandidátů, které odsouhlasilo předsednictvo strany, a to usnesení je stále platné.“

Pravice: Černý den

Předseda SPD Tomio Okamura míní, že pro Babiše bude vládnutí se soc. dem. jednodušší, než by bylo s SPD.

„Zvolil si nejpohodlnější va­riantu. Okamura není tak servilní jako ČSSD, která se neustále hádá mezi sebou. Já být na jeho místě, tak také radši budu jednat se stranou, která je servilní, která vše odkýve,“ řekl v ČT.

Šéf ODS Petr Fiala označil středeční událost za ostudu. „Druhé jmenování Andreje Babiše premiérem je především výsměchem členům ČSSD, kteří v referendu rozhodují, zda jejich strana má vstoupit do vlády s ANO. Je evidentní, že na jejich názoru Miloši Zemanovi a Andreji Babišovi nezáleží,“ napsal Fiala.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek napsal: „Složení vlády ještě neznáme, ale není pochyb o tom, že vláda bude rozpočtově neodpovědná. Bude nutit živnostníky, aby dotovali velké firmy, a nebude mít v úctě Ústavu a právní stát. Proto ji nemůžeme podpořit ani my, ani žádný svobodomyslný občan.“

Složení vlády ještě neznáme, ale není pochyb o tom, že vláda bude rozpočtově neodpovědná. Bude nutit živnostníky, aby dotovali velké firmy a nebude mít v úctě Ústavu a právní stát. Proto jí nemůžeme podpořit ani my, ani žádný svobodomyslný občan. pic.twitter.com/CG0DO1x7yN — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 5. června 2018

„Hlavně že zamakají“

Rodící se vláda není po chuti ani šéfovi lidovců Pavlu Bělo­brádkovi. „Měla vzniknout většinová vláda, která by se neopírala o komunisty a SPD. ČSSD podmínku, že nemá sedět trestně stíhaná osoba ve vládě, vyměnila za místa ve vládě,“ dodal.

Předseda pirátů Ivan Bartoš považuje budoucí kabinet za nepřijatelný. „Andrej Babiš prokázal, že není dobrý manažer, nedokázal ustoupit ze svých mocenských tendencí a najít dostatečnou podporu demokratických stran,“ napsal Právu.

V přímém přenosu podle Bartoše sledujeme utužení spojenectví mezi Babišem a Zemanem, který „bez opory v Ústavě pomáhá udržet vládu bez důvěry“.

Předseda STAN Petr Gazdík podotkl: „Třeba to napodruhé prezidentovi vyjde, když už nechce jako dřív podpisy poslanců ani nečeká na referendum ČSSD. Nebo budeme mít další měsíce další vládu bez důvěry poslanců? Ale jasně, hlavně že budou ministři makat…“