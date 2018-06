Michael Polák, Právo

Akci knihovna zrušila na poslední chvíli, dva dny před jejím konáním. „Je mi líto, ale vaši plánovanou akci o knize pana Hampla rušíme. Obsah knihy a názory, které jako Naštvané matky prezentujete na FB, se neslučují s názory zastávanými knihovnou. Omlouvám se, že je to takto na poslední chvíli, ale byla jsem delší dobu v zahraničí a neověřila jsem si řádně všechna fakta," napsala spolku Naštvané matky ředitelka Konvalinková. Pasáž dopisu zveřejnil spolek na Facebooku.

Knihovna podle Konvalinkové zareagovala na podněty od čtenářů, kteří se před konáním akce opakovaně dotazovali, zda knihovna opravdu poskytne prostor pro konání akce, která prezentuje xenofobní názory.

„Na základě těchto reakcí a na základě svého uvážení jsem besedu ihned po příjezdu ze zahraniční pracovní cesty zrušila. Nepřátelské názory nejsou v souladu s posláním knihovny,“ vysvětlila Konvalinková. „Knihovna by měla být politicky neutrální. Držíme se zásady, že zde mohou probíhat politické dialogy a diskuse více lidí, ne monology,“ dodala.

Jak vystřižené z totalitního režimu. Rozhořčení pracující zasypali knihovnu rezolucemi odsuzujícími štvavou publikaci: “Zrušení besedy byla reakce na četné negativní ohlasy čtenářů,” uvedla ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 5. června 2018

Od podporovatelů spolku teď na sociálních sítích schytává i nenávistné a velmi vulgární reakce. Knihovnu za rozhodnutí na svém twitterovém účtu zkritizoval i hradní mluvčí Jiří Ovčáček. „Co bude příště? Budou se vyřazovat knihy, které se 'neslučují s názory knihovny'?“ napsal Ovčáček.

Ukázka netolerance ve společnosti



Za ředitelku se naopak postavilo vedení Libereckého kraje, který je zřizovatelem knihovny. „Paní ředitelce vyjadřuji podporu. Vím, že její rozhodnutí nebylo vůbec jednoduché, protože ať by se rozhodla jakkoliv, tak by maily a příspěvky na sociálních sítích, které teď za rozhodnutí schytává, byly stejně nenávistné. Jsou ukázkou velké míry netolerance, obsažené teď ve společnosti,“ reagoval hejtman Půta.

„Knihovna stojí na pozemku synagogy, vypálené v roce 1938 nacisty. Měla by být proto hranice pro to, jaké akce v knihovně pořádat a jaké ne,“ dodal s tím, že by ho neurazilo, kdyby Petr Hampl přijel do knihovny diskutovat s někým, kdo má opačný názor, kdyby měla akce průběh diskuze lidí s různými názory.

Knihu Prolomení hradeb, jež měla být na besedě představena, označil Liberecký kraj v tiskové zprávě za knihu vzbuzující nenávist. „Je to kniha, která lidi burcuje proti jevům, které ještě ani nenastaly, a podporuje xenofobní nálady,“ stojí v tiskové zprávě. Beseda spolku Naštvané matky se v Liberci přesto uskuteční. Z knihovny se přesune o 300 metrů dál do sálu Hotelu Liberec.