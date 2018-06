Ludmila Žlábková, Právo

„Především zjišťujeme příčinu zdravotních potíží a případnou míru zavinění konkrétní osobou,“ uvedl policejní mluvčí Jan Čížkovský.

Počet ošetřených se vyšplhal na sedmapadesát. Podle jejich svědectví mohly být zdrojem problémů tortilly plněné masem. „Někteří byli ošetřeni ambulantně. Na infekci zůstalo 18 lidí, polovina bude propuštěna, zbylých osm zde ještě přes den zůstane,“ uvedl ve středu dopoledne lékařský náměstek fakultní nemocnice Zdeněk Tušl.

Hygienici se o prvních případech zažívacích potíží dozvěděli v úterý kolem 11. hodiny dopoledne. Postižené spojovala právě konzumace pokrmů v bistru v centru města. I když na místo ihned vyrazila kontrola, která zjistila určité závady, nebyly takového charakteru, aby byla provozovna nuceně uzavřena.

Problémy už v pondělí



„Odpoledne však případů zažívacích potíží náhle přibývalo. Z dopoledních několika jich byly už desítky. Provozovatel bistro v odpoledních hodinách sám uzavřel,“ uvedla Veronika Krejčí z krajské hygienické stanice.

Podle zprávy z krajské záchranky, prvních šest osob s příznaky ošetřovali už v pondělí. V úterý pak následovali další lidé s obdobnými příznaky. Nejvíce výjezdů zaznamenali záchranáři v úterý mezi 15. a 18. hodinou.

„Nemocní ve věku od 15 do 66 let trpěli vesměs akutními zažívacími problémy, zejména výraznou nevolností, křečemi a bolestmi břicha, průjmy a zvracením. Všechny postižené záchranáři po ošetření transportovali do královéhradecké fakultní nemocnice. Nikdo z nich nebyl v době našeho ošetřování v ohrožení života,“ ujistil mluvčí záchranky Ivo Novák.

„Při kontrole jsme odebrali vzorky pokrmů, které jsou nyní v laboratořích – budou se hledat bakterie, ale i bakteriální toxiny, které byly velice pravděpodobně příčinou zdravotních obtíží. Výsledky můžeme očekávat v řádu dní. Zároveň byli i zaměstnanci bistra odesláni k lékařskému vyšetření,“ dodala hygienička Krejčí s tím, že došetřování v provozovně pokračovalo i ve středu a bude provedeno epidemiologické šetření u nemocných osob.