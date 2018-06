Jan Rovenský, Právo

Paní hejtmanko, o stejné vládní sestavě, jakou máte v kraji, se nyní rozhoduje na celostátní úrovni. Jak se vám se soc. dem. a KSČM spolupracuje?

Je to asi půl roku, co fungujeme v této sestavě, a za sebe musím říct, že to je relativně v klidu. Ubyly politické půtky uvnitř rady a pracujeme. Tím neříkám, že teď se na všem shodneme, ale jsme schopni si sednout ke stolu a najít kompromis.

V minulé koalici (ANO, Starostové a nezávislí, ODS a Nezávislí Středočeši) byla spousta ambiciózních kolegů, kteří v kraji hráli před sněmovními volbami celostátní témata. Nepodařilo se nám vytvořit základní pracovní tým v radě, který by si věřil. I když jsme se nějak dohodli, pak to v radě neplatilo, což bylo velmi nepříjemné a vyčerpávalo nás to.

Tedy menšinová vláda ANO a soc. dem. podporovaná KSČM by vám nevadila? Ptám se vás proto, že jste po volbách říkala, že by nejlepší bylo sestavit vládu s ODS.

Po zkušenostech v kraji ale vidím, že to není úplně ideální. Máme své vize a svůj program, který chceme naplnit, a hledáme partnera, který by s námi chtěl spolupracovat, a ne někoho, kdo s námi chce bojovat, jako tomu bylo v minulé koalici na kraji. Lituju jedině toho, že jsme ztratili těmito bitvami čas, místo abychom posouvali kraj dopředu.

Vždycky je to o lidech. Když máte v týmu někoho, kdo nechce spolupracovat, tak nic nenaděláte a je jedno, jakou má stranickou knížku. Jak znám Honzu Hamáčka, tak vím, že je schopen spolupráce, a předpokládám, že si k sobě vybírá podobné lidi.

A pokud jde o zkušenost s komunisty? Jste přece jen na nich mnohem víc v kraji závislá – každé rozhodnutí na zastupitelstvu musí být přijato absolutní většinou 33 hlasů, a jelikož se soc. dem. máte dohromady 27 hlasů, musí vás KSČM podpořit při každém hlasování. Nakolik vám to svazuje ruce?

Situace je pracnější, to je ale politika, že vyjednáváte, diskutujete a hledáte kompromis. Programové priority KSČM v našem kraji se naštěstí příliš neodlišují od těch našich, to je výhoda krajské a komunální politiky. Na vládní úrovni to bude trochu těžší, bude hodně záležet na tom, jak jsou mezi sebou lídři schopni komunikovat.

Jinými slovy máte pocit, že zástupci soc. dem. a KSČM drží slovo a byla byste pro takovou koalici i na celostátní úrovni?

Moje zkušenost dosud je, že drží slovo. Takovou formu vlády jsem několikrát veřejně podpořila. Jak říkám, moje zkušenost v tuto chvíli je dobrá.

Moc jiného prostoru nemáme, ostatní strany se vůči nám vymezily, tak nám nic jiného nezbývá. Navrhnout jiného kandidáta na premiéra než pana Babiše je pro nás nepřijatelná podmínka. A v hnutí není ani podpora pro to se nechat tolerovat od SPD a komunistů. Kdyby soc. dem. v referendu neschválila účast na vládě, tak bych byla pro předčasné volby.

Co si jako místopředsedkyně hnutí myslíte o kandidátech na ministry, ať už o těch z ANO, o nichž se spekuluje, anebo o těch ze soc. dem., jejichž jména jsou známá?

Přiznám se, že jsem jména moc nezkoumala, zaregistrovala jsem ale nějaký konflikt s Hradem ohledně europoslance Pocheho.

Pokud jde o ANO, tak víme, že tým z větší části zůstane, ale zatím jsme jména v hnutí neřešili. Pokud se ptáte, jestli se moje jméno objevuje mezi navrhovanými ministry, tak nikoli a ani bych nechtěla. Jsem spokojená tam, kde jsem.

ANO čeká zkouška v říjnu ve volbách do Senátu a radnic. Kdo bude v kraji kandidovat?

Kandidátku musí ještě schválit celostátní výbor ANO, nicméně tentokrát jsme využili našich komunálních politiků, i pokud jde o Senát. Chceme kandidovat zejména v okresních městech a v obcích s rozšířenou působností. Ať přemýšlím, jak přemýšlím, tak žádné výrazné překvapení typu herce, umělce či sportovce v čele nemáme.