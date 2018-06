Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Letos v dubnu musel křeslo šéfa GIBS opustit Michael Murín, kterému premiér v demisi Andrej Babiš mj. vyčetl, že 70 miliónů korun, které Murínovi poslala loni vláda na přijetí nových členů, použil hlavně na zvýšení platů stávajících příslušníků.

Na druhé pozici nejlépe placených státních úředníků budou v roce 2019 zaměstnanci ministerstva pro místní rozvoj (MMR) s průměrným platem 57 684 korun. Uvádí to ministryně financí Alena Schillerová v tabulce mezd ve státních orgánech a organizacích pro další tři roky. Jak Právo zjistilo, do roku 2021 by se podle ní platy zvyšovat neměly.

Právě inspekci a MMR jmenoval Babiš tento týden jako organizace, kde jsou velmi nadstandardní platy. Jak dodal, takové příjmy jsou i v dalších úřadech a organizacích, a proto odmítl napříště zvyšovat platy ve státním sektoru plošně. Chce ještě diskutovat, kde přidat a kde nikoli. Narazil tím u odborů, které hrozí protesty.

Na financích průměr 39 971 korun



ČSÚ tento týden zveřejnil, že průměrná mzda v ČR v prvním čtvrtletí dosáhla 30 265 korun. [celá zpráva] Ve státních orgánech je to 32 728 korun. Pro příští rok se počítá s jeho navýšením na 35 212 korun. Podle plánu MF by měl další rok o šest korun klesnout a vzrůst by měl až v následujícím roce o pouhých sedm korun.

Průměrné platy nad 50 tisíc příští rok nebude mít žádné další ministerstvo. Jinak je tomu např. v Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran, kde má být průměr 56 604 Kč, v Akademii věd s 52 536 Kč, v Úřadu pro ochranu osobních údajů s 51 761 korunami či v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost s 51 337 korunami. Nad padesát tisíc budou mít průměrný plat i na Úřadu vlády (53 274 korun) a na loni vzniklém Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (50 618 korun).

Úředníci na ministerstvech a podřízených organizacích si mají příští rok přijít průměrně od 31 043 korun (MPSV) až na 44 646 korun, což je průměr na ministerstvu průmyslu a obchodu. Devět ministerstev má průměr pod 40 tisíci. Nad tuto částku se dostanou jen doprava (o tři tisíce) a vnitro (o tisíc). Těsně pod ní zůstane ministerstvo financí s průměrným platem 39 971 korun.