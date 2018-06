rav, Novinky, Právo

„Společnost IMOBA, a.s., nástupnická společnost původního příjemce dotace na realizaci projektu Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo, vstoupila v souvislosti s výzvou k vrácení dotace do jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy a požádala o prodloužení lhůty,” oznámil úřad s tím, že lhůta byla prodloužena do 29. června.

Původní termín vypršel v pondělí.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do holdingu Agrofert tehdy patřícímu současnému premiérovi v demisi Andreji Babišovi.

V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s anonymními akciemi na majitele. Pak se přejmenovala a na podzim 2008 získala padesátimiliónovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky.

Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní Imoba. Jejím jediným akcionářem je společnost SynBiol, dřív plně ovládaná Babišem.

Kvůli svému působení v politice se Babiš alespoň formálně vzdal kontroly nad tímto majetkem a převedl jej do svěřenského fondu

O tom, že dotace byla poskytnuta nezákonně, v minulosti už rozhodl Evropský úřad pro vyšetřování podvodů OLAF. České ministerstvo financí poté proto vyjmulo projekt farmy Čapí hnízdo z těch, které měly eurodotaci obdržet. Peníze tak fakticky zaplatil ROP Střední Čechy, tedy kraj. A ten je chce nyní zpět.

Babiš obvinění z podvodu opakovaně odmítá. Policie původně stíhala 11 lidí. Čtyři z nich ale v květnu uspěli se stížností proti stíhání, mezi nimi i první místopředseda Hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.