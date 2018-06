Petr Kozelka, Právo

Podle zkušené vyšetřovatelky jihomoravského policejního ředitelství, jejíž jméno redakce zná, z důvodu citlivosti případu jej ale neuvádí, a která se problematikou zneužívání dětí dlouhodobě zabývá a školí i ostatní policisty, ženy zkoušejí policisty přesvědčit o nemravných aktivitách partnerů, s nimiž se zrovna rozcházejí, například tím, že k obrázkům, které namalují jejich děti, přikreslí pohlavní orgány.

„Takový obrázek pak donesou k psychologovi s tím, že toto nakreslilo jejich dítě a že mají obavu, jestli za tím není tatínek,“ řekla vyšetřovatelka.

Maminka ji přemluvila

„Obvykle dostanou dobrozdání, že je tam podezření na sexuální zneužívání nebo jiné závadové chování, a obratem běží na policii,“ uvedla vyšetřovatelka s tím, že prověřování dokáže odhalit, jak to vlastně s kresbou bylo.

Matky, nebo také často do konspirace zapojené babičky, podle vyšetřovatelky nepočítají s tím, že jimi naočkované dítě při výslechu nemusí zvládnout svou naučenou roli.

Jsou to malé děti, u výslechu pak mlčí, zdráhají se, přemýšlejí, co vlastně mají říci

„Jsou to malé děti, u výslechu pak mlčí, zdráhají se, přemýšlejí, co vlastně mají říci. Jednu takovou holčičku jsem měla na výslechu, pořád se vrtěla a já jsem z jejího projevu viděla, že je z něčeho nešťastná,“ pokračovala vyšetřovatelka.

„Pak mi pošeptala, jestli můžeme spolu na záchod, a tam mi přiznala, že je všechno vymyšlené. Maminka ji prý přemluvila, aby o tatínkovi říkala ty nepěkné věci. V kanceláři se mi to bála říct,“ povzdechla si vyšetřovatelka.

Další malá dívenka při výslechu také bezelstně přiznala, že si nemůže vzpomenout, co má na tátu vlastně říct. Když si skutečně nemohla vzpomenout, tak alespoň uvedla, že jí u táty vadí, když je u něho na víkend, že pouští moc nahlas televizi.

Jsou případy, kdy žena jde po svém bývalém partnerovi naprosto bezohledně. Bylo tomu tak i v případě ženy, která si našla nového partnera a chtěla se zbavit toho stávajícího.

Pomohl Facebook

Proto jej obvinila ze zneužívání dcery předškolního věku. Přidala také to, že i ona sama jím byla opakovaně znásilňována. Už v době, kdy ho lživě obvinila, dobře věděla, že má bývalý partner těžce nemocnou maminku.

V době, kdy měla být žena znásilňována a dítě zneužíváno, obsahovala komunikace líbivé obraty plné pusinek, miláčků a broučků. Zvlášť když oznamovatelka partnera úkolovala, v jaké akci výhodně nakoupit, co kde zařídit.

„V tomto případě se nám podařilo zajistit facebookovou komunikaci obou partnerů. V době, kdy měla být žena znásilňována a dítě zneužíváno, obsahovala komunikace líbivé obraty plné pusinek, miláčků a broučků. Zvlášť když oznamovatelka partnera úkolovala, v jaké akci výhodně nakoupit, co kde zařídit. Po doplnění dalších důkazů byla věc odložena se závěrem, že se otec nedopustil žádného násilí. Tragédie celého případu spočívala v tom, že maminka křivě nařčeného otce dítěte se jeho očištění nedožila, zemřela v průběhu vyšetřování,“ prohlásila vyšetřovatelka.

Další žena zase policistům tvrdila, že její manžel znásilnil dvě jejich malé dcery na záchodě při návštěvě zoo. „Při podobných výmyslech si ženy neuvědomují, že kriminalistům mohou pomoci například záběry z bezpečnostních kamer. Neuvědomují si, že nařčení partnera policie opravdu důkladně prověřuje,“ upozornila vyšetřovatelka.

Opakované obvinění

Ženy jsou schopné dojít tak daleko, že otce obviní i několikrát po sobě. Jedna matka přišla na policii s tím, že otec zneužívá jejich dvě malé dcery v podstatě pokaždé, když je má svěřené do péče. Případ byl odložen. Žena se však nevzdala a po dvou letech se domluvila se svou matkou, která podala u jiné policejní složky obdobné oznámení.

„Myslely si, že když se obrátí na jinou policejní složku a v jiném místě, docílí konečně svého. Případ se ale dostal opět k nám a otec byl znovu očištěn. Nyní má velkou šanci, aby jeho dvě děti byly svěřeny do jeho výlučné péče,“ řekla vyšetřovatelka.

Zrádná pozornost

V naprosto výjimečných případech stojí za křivým obviněním i muži, jako otec, který navedl svého asi šestiletého syna, aby tvrdil, že jej u matky zneužívá jeho nevlastní bratr. Otec za to synovi slíbil tablet. Vyšetření skončilo se závěrem, že dítě zneužíváno nebylo.

„K našemu překvapení chlapec po nějaké době však ze zneužívání obvinil pro změnu svého otce. Při jeho výslechu bylo zjištěno, že to udělal proto, že se mu líbila pozornost, kterou mu všichni věnovali. Zjistil, že když řekne něco, co po něm dospělí chtějí, tak za to může i něco zajímavého dostat. Chlapec se dostal do takové ráže, že nakonec začal naznačovat, že se k němu nevhodně sexuálně chová kamarád ze školky,“ dodala vyšetřovatelka s tím, že s tímto způsobem chování může mít problém i do budoucna.