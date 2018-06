Hluk z autodromu má tlumit vodní clona

Ve snaze co nejvíce omezit šíření hluku do okolí přistoupila společnost Autodrom Most ke zkouškám dalšího z možných opatření. Ve spolupráci s odborníky prověřila minulý týden účinnost clony z vodní mlhy. Autodrom čelí kvůli hluku vycházejícímu z areálu trvalé kritice zejména obyvatel přilehlé zabydlené lokality.