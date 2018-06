Právo

Jeden z největších pěstitelů jablek Sady Tuchoraz na Českobrodsku potvrzuje, že letošní sezóna je rychlejší než obvykle. „Všechno je napřed tak o tři týdny až měsíc,“ řekla Právu Martina Růžičková ze Sadů Tuchoraz.

Zlom nastal 10. dubna, kdy se díky vysokým teplotám všechno nebývale rozjelo Jiří Fišer, ZD Dolany

„Kdy bude sklizeň, se zatím nedá odhadnout, může do toho vstoupit ještě spousta neznámých faktorů, počasí je nevyzpytatelné. Ale klasicky začínáme sklízet na konci srpna a podle současného vývoje se klidně může stát, že bychom začínali už na počátku srpna,“ dodala.

Závlahy pomohly

Sucho a nedostatek dešťů se podle ní v jejich sadech neprojevuje. „Máme vlastní závlahy, dodává se sadům skutečně hodně vody,“ dodala.

Letošní počasí urychlilo sklizeň v jahodárnách. V Plzni sběr plodů odstartoval už 21. května. „První plody dozrály o deset dní dříve než v běžných letech,“ řekl Právu majitel pětihektarové plantáže Oldřich Kříž.

Mrazy podle Kříže letos nezaškodily, úroda by mohla být dobrá, v případě této farmy kolem čtyřiceti tun.

Zrychlený vývoj připouštějí i v Sadech Schwarz na Rokycansku, kde pěstují hlavně jablka a hrušky.

„Příroda je v mírném předstihu, ale nejedná se o žádný extrém. U jablek je vegetační období hodně dlouhé, takže bývá obvyklé, že se něco urychlí nebo zpozdí,“ sdělil Právu majitel sadů Richard Schwarz. Letošní úroda by podle něho mohla být více než dobrá.

Třešně letos v podkrkonošském Zemědělském družstvu Dolany u České Skalice na Náchodsku dozrály s třínedělním předstihem proti normálu.

„Zlom nastal 10. dubna, do té doby jsme naopak byli týden pozadu. Potom se to díky vysokým teplotám nebývale rozjelo. Třešně přitom kvetly jako každý jiný rok okolo 18. dubna,“ říká šéf dolanského družstva Jiří Fišer.

Družstevníci z Dolan obhospodařují 262 hektarů sadů, převážně jabloní. Zbytek tvoří hrušně a peckoviny. Počasí slibuje větší cukernatost plodů, jak už naznačila chuť letošních třešní, což potěší minimálně domácí producenty ovocných destilátů. „Našlápnuto je dobře. Záleží však na tom, jaké bude počasí v době dozrávaní plodů,“ přiblížil Fišer.

První mandelinky

„Vegetace je strašně vpředu. Jahody zrají od půlky května,“ poukázal předseda třebíčských zahrádkářů Blažej Bobek na konkrétní příklad. Na teplo, v němž vegetace nezvykle dynamicky bují, podle něj zareagovali i škůdci.

„Mandelince i podle odborníků mrazy ze začátku roku spíš prospěly, a tak už máme za sebou první nálet. Kdo nechce používat chemii, musí v těchto dnech pravidelně sbírat, mandelinek je hodně,“ doporučil zkušený zahrádkář.

Sadaře na některých místech na severu Čech trápí spíše než rychlejší chod přírody nedostatek vláhy. „Jde to vše rychleji, rané třešně jsme sklízeli například kolem 25. května, jindy bývají v teplých letech až kolem 5. června, když byl chladnější rok, tak až 15. až 20. června,“ řekl Právu sadař Petr Johanovský ze Želkovic na Lounsku.

Problém podle něj s kvalitou třešní zatím není, díky slunci mají dostatečnou sladkost. „Ale není voda a málo prší. Může tak být problém s velikostí ovoce,“ dodal Johanovský. Teplé počasí mělo dopad i na opylování ovocných stromů. Včely „nestíhaly“, protože kvetlo všechno najednou.

„Dříve kvetla třešeň, pak jabloň a pak další plodiny. Včely vždy měly dost času a opylovaly stromy postupně. Letos to byl extrém, protože kvetlo všechno najednou, a tak lítaly, na co se dalo. Vypadalo to, že vůbec nestíhají,“ řekl Právu Petr Hrubecký z Jihočeského zahrádkářského svazu.

Podle něj by ale „posunutá příroda“ neměla mít vliv na úrodu. Pokud budou mít ovoce i zelenina dostatek vláhy a nezničí je přívalové deště s krupobitím.

Zatím se nepálí

Milovníci domácích pálenek si budou muset na svou sezónu ještě počkat. Většina palíren je stále zavřená.

„Schválně jsem se díval. Vloni jsme za celou sezónu vypálili tunu třešní, předloni 900 kilo. To jsou čtyři kotle. Letos mi volal pán, jestli mu vypálím 50 kilo třešní, to prostě nejde, není to ani jeden kotel. Dříve než 10. července pálenice neotevře,“ říká Jiří Šmerák z pálenice Hrušky na Břeclavsku.