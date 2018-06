Novinky, ČTK

Více než tisícovka hasičů s technikou obsadila obě náplavky, z hadic proudila voda, i z mostů a pontonu uprostřed řeky. Vodní a hudební produkci otevřela hymna, následující část symfonické básně Vltava Bedřicha Smetany doplnil ve finále i ohňostroj, závěr pak patřil Slovanským tancům Antonína Dvořáka a aplausu publika.

„Přes všechny problémy, kterým jsme museli čelit, to dopadlo nad očekávání," sdělila mluvčí hasičů Nicole Zaoralová. Nejprve podle ní například úplně nefungovaly tablety, které měly vést hasiče u stříkaček, problémy nicméně vychytala páteční generálka. V noci hasiči balili techniku a část z nich odjela z hlavního města v neděli ráno. Další skupina zůstává a náplavky bude vyklízet v neděli.

Celkem se akce zúčastnilo 210 hasičských družstev ze 77 okresů. Iniciovali ji dobrovolní hasiči z Libereckého kraje, kde má pořádání podobných fontán třicetiletou tradici. Pravidelně také pořádají tuto podívanou jako vyvrcholení Hasičských slavností v Litoměřicích. Odtud přišel nápad oslavit výročí sta let republiky a největší hasičskou fontánu v historii předvést v Praze na Vltavě.

Představení hasičů v Praze sledovaly tisíce lidí.

FOTO: Michaela Říhová, ČTK

O založení tradice hasiči podle Zaoralové zatím nepřemýšlejí. „V tuto chvíli jsme velmi rádi, že to proběhlo a mělo veliký úspěch. Na druhou stranu jsme všichni velmi unaveni a bylo to velmi složité zorganizovat, takže tady padají taková čísla, že opět za sto let," konstatovala.

Nácvik půlhodinové vodní show, která oslavila sto let vzniku Československa.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK