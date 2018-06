Karolina Brodníčková, Právo

Jste odpůrcem vlády ČSSD s ANO. Budete ve Sněmovně hlasovat pro důvěru vládě, pokud referendum rozhodne, že ČSSD má jít do koalice?

Počkal bych na výsledek referenda. Pokud sociální demokraté podpoří vstup, tak se nebudu bránit vůli členské základny a vládu podpořím. Překvapuje mě ale, že někteří kolegové komentují výsledky, které zatím neexistují. Sám jako předseda ČSSD v Plzeňském kraji výsledky v regionu nezjišťuji.

Neuvažujete, že složíte mandát poslance?

O tom zatím neuvažuji, ale budu o tom hovořit s kolegy v kraji. Uvidíme, jak dopadne referendum celostátně a jak dopadne v krajích.

Když vám kolegové řeknou, abyste rezignoval, tak to uděláte?

Já rezignaci připouštět nebudu. Dostal jsem mandát od voličů. Rezignoval bych v případě, pokud bychom se rozhodli zpronevěřit vlastnímu programu.

Můžete být loajálním poslancem směrem k vládě, se kterou nesouhlasíte? Budete kabinet bránit proti kritice opozice?

Nemám problém s programem vlády. Vychází z programu soc. dem., je velmi levicový. Není spor o to, že by vláda nevládla dobře ve vztahu k občanům. Vnitřní spor soc. dem. byl o tom, jestli po volebním výprasku se máme jít uzdravovat do opozice a klidně podpořit menšinovou vládu ANO, tak jak to zvažují komunisté. Nechat vládnout ANO samotné, aby ukázalo, jestli vládnout umí.

Pro nás je špatný vstup do vlády a výměna slibů za křesla. Jestli ale členská základna rozhodne, že do vlády jít máme, nečekám, že by poslanci ČSSD obstruovali.

Bývalo by podle vás lepší podpořit jednobarevnou vládu ANO? Co by z toho ČSSD měla?

Čas na sebe a vlastní restart. Dostali jsme velmi slabý volební výsledek. Utekl nám teď čas, vláda případně vznikne v letních měsících, volby do komunálu jsou začátkem října. Na vlastní volební kampaň nám zbývá měsíc. Hnutí ANO kontinuálně vede kampaň, Babiš je vylepený po celé republice. Při spravování ministerstev nebude čas na restart strany.

Když se budete zabývat jen sami sebou, co z toho budou mít voliči?

ČSSD by se měla vrátit ke kořenům. Jsme levicová strana, lidé od nás chtějí výsledky, ne šarvátky uvnitř strany. Já jsem měsíc mediálně mlčel, protože jsem nechtěl ovlivňovat názor členů. Je ale velká škoda, že odpůrci jako Milan Štěch nedostali šanci efektivně mluvit se členskou základnou.

Uvidíme, jak to dopadne. Budu držet našim ministrům palce, aby se jim ta myšlenka, se kterou do toho jdou, povedla. Ale moc tomu nevěřím.

Já si myslím, že nejlepší je nechat vládnout Andreje Babiše s komunisty a SPD, aby lidé viděli ve vší nahotě, jak se vláda realizuje. Nejsem příznivcem vstupu do vlády.

Tím, že vstupujeme do vlády, nám odpadá opoziční étos. S komunisty nalevo a s hnutím ANO, které je od středu doleva, hledat nové voliče je skoro nemožné. Uvidíme za rok, jestli jsem se mýlil já, nebo kolegové, kteří vládu prosazují.

Prosazují to proto, že nechtějí, aby vládlo ANO s SPD, kterou vnitro označilo za radikální stranu.

Hnutí ANO stejně s SPD hlasuje, je možné, že v tom bude pokračovat. SPD de facto vládne, SPD i komunisté dostali výrazný počet funkcí ve Sněmovně.

Česká republika potřebuje stabilní vládní řešení. Předčasné volby nejsou řešením.

Pokud by žádná vláda nevznikla, měla by ČSSD jednat ve třetím pokusu o podpoře menšinové vlády ANO?

Česká republika potřebuje stabilní vládní řešení. Předčasné volby nejsou řešením. Tady souhlasím s prezidentem Zemanem, že je to urážka voličů. Ale debata o tom, že by ČSSD podpořila menšinovou vládu ANO, je pryč. Pokud to referendem projde, tak vláda vznikne, už nevidím důvod, proč by nevznikla.

S nominanty ČSSD do vlády souhlasíte?

To je odpovědnost pana předsedy Hamáčka. On si má vytvořit tým. Já k těm lidem žádné zásadní výhrady nemám.

Prezident Miloš Zeman jmenuje Andreje Babiše znovu premiérem 6. června. Nevnímáte to jako tlak na ČSSD v době referenda, které končí až 14. června?

Myslím, že vliv pana prezidenta už tak velký není. Je to jeho pravomoc a rozhodnutí. Soc. dem. do vlády buď chce, nebo nechce. Proč pana Babiše pan prezident jmenuje teď, to se zeptejte jeho. Pan prezident to říká kontinuálně, nedělá nic neočekávaného.