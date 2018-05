Jiří Novotný, Právo

„Takový zákaz platí pro motorová vozidla například ve Velké Británii, kde se osvědčil. Zaveden by měl být i v České republice pro motorová vozidla, v nichž budou děti,“ uvedl ve čtvrtek v ČT 24 Vojtěch.

Ministr ale současně dodal, že protikuřácký zákon, který v ČR platí právě rok, se osvědčuje. Jeho další změny by tedy měly nastat až s určitým odstupem.

Z kabiny auta plynová komora

S návrhem, aby se kouřit v autech s dětmi nesmělo, přišel už v roce 2016 při projednávání nyní platného zákona O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek tehdejší poslanec, lékař Rom Kostřica (TOP 09). Získal sice podporu sněmovního výboru pro zdravotnictví, do zákona se návrh ale nakonec nedostal. „

Vítám, že ministr Vojtěch nyní možnost zakázat kouřit v autech znovu otevřel. Každý slušný člověk sice v autě nekouří, ale jsou lidé, kteří to dělají. Navíc jde o uzavřený prostor a u malých dětí může nadýchání kouře z cigaret vést i k intoxikaci,“ řekl včera Právu Kostřica.

Jak připomněl, zákon zakazující kouřit ve všech motorových vozidlech platil v bývalém Československu již v letech 1932 až 1951. Nyní dozrává čas vrátit jej do české legislativy, byť i v pozměněné podobě.

Proti zákazu kouření v autech nejsou ani dopravní experti. „Kuřácký rituál při řízení auta může být stejně nebezpečný jako odesílání textové zprávy z mobilního telefonu. Tedy spojený s několikanásobným nárůstem rizika havárie oproti motorizovanému kolegovi nepodléhajícímu kuřáckým choutkám. Navíc i jediná cigareta vytvoří z kabiny auta plynovou komoru,“ upozorňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Kuřáků v Česku každoročně ubývá

Podle průzkumu Státního zdravotnického ústavu kouřilo loni v ČR 24 procent obyvatel, o šest procent méně než v roce 2012. Jen za loňský rok nekuřáků přibylo o 3,5 procenta, na což má podle Vojtěcha vliv nejen zdražování cigaret, ale i protikuřácký zákon.

„Nejvíce kuřáků je ve věku 15 až 24 let. Ze všech průzkumů vyplývá, že pokud tito mladí začnou kouřit, závislosti se zbavují těžko. Většinou začínají kouřit v různých barech, na diskotékách nebo v restauracích,“ zdůraznil na včerejší tiskové konferenci Vojtěch. I to je podle něj důvod, proč by se protikuřácký zákon neměl zmírnit, ale v budoucnu by se naopak mělo ještě přitvrdit.