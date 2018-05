Rudolf Voleman, Právo

V Česku byla moderní technologie dosud úspěšně odzkoušena jen na malých vodních plochách, ale v zahraničí prý slavila úspěchy i na velkých rybnících.

„Řešili jsme možnost vypuštění rybníku, vybagrování bahna, ale to bychom se dostali do nesmyslných částek, na které by město nedosáhlo,“ uvedl zástupce starosty Hroznětína Zdeněk Janský (nez.).

„Nalezli jsme řešení na principu nízkorezonančního ultrazvuku. Když to řeknu laicky, tak do rybníka jsou ponořeny sonary, které vysílají na velmi nízké frekvenci ultrazvuk. Princip eliminace sinic je v tom, že jednotlivé buňky sinic mají vzduchové polštáře a rezonance ultrazvuku polštáře trhají,“ pokračoval místostarosta.

„Sinice fungují tak, že se u dna nažerou a pak mažou nahoru k hladině na fotosyntézu, kde se nahřívají a vyvalují,“ popsal pro laiky Janský dokola se opakující proces života sinic.

„Když se jim ale potrhá vzduchový měchýř, tak pak nemohou nahoru k hladině a bez fotosyntézy uhynou,“ dodal.

Umístění tří sonarů, které fungují díky energii ze solárních panelů umístěných na pontonech, bude na letošní rok stát 460 tisíc korun, přičemž v ceně je rovněž obsluha a servis zařízení, které poskytla liberecká firma.

Možná budou i na jiných místech



Tři sonary na pontonech pokryjí celou plochu rybníka. Karlovarský kraj přispěl městu částkou 150 tisíc korun, a pokud se ukáže technologie funkční, zvažují umístění sonarů i na další vodní plochy v regionu, které mívají se sinicemi každoročně problémy. Podle odborníků není nízkovýkonná rezonanční ultrazvuková technologie nebezpečná pro ostatní živočichy a už vůbec ne pro lidi.

Každý měsíc mají na Velkém Rybníku proběhnout kontroly, jestli sinic ubývá. Zařízení má mít účinnost zhruba 60 procent. Odzkoušet chtějí letos zařízení rovněž na Hostivickém rybníku v Praze.

V posledních letech hygienici na téměř 50hektarovém Velkém Rybníku vyhlašovali zákaz koupání nejpozději na konci července, ale před pravidelným vápněním i na konci června.

Vedení radnice očekává, že nyní se budou moci rekreanti koupat po celý rok. „Jako malý jsem byl pořád ve vodě. Dneska je v polovině léta voda ve Velkém Rybníku jako hrachová kaše,“ posteskl si Janský, který se snaží problém vyřešit čtyři roky.

Radnice přitvrdí

V okolí Velkého Rybníka je zhruba šest set rodinných domků, ale především rekreačních chat. Přede dvěma lety radnice ve spolupráci s úředníky ochrany životního prostředí vyzvala jejich majitele, aby dokládali pravidelně potvrzení o likvidaci odpadních vod. Zhruba třetina oslovených ale na výzvu dosud nereagovala, takže je pravděpodobně čeká pokuta až 50 tisíc korun.

Přibližně polovina těch, kteří zdokladovali vývoz žumpy, bude muset zvýšit frekvenci odvozů. Sinicím se na Velkém Rybníku totiž daří zejména kvůli unikajícím splaškovým vodám, které jsou plné fosforu z pracích a mycích prostředků.

Letos chce mít Hroznětín hotovou projektovou dokumentaci na zavedení vodovodu a odkanalizování zhruba první třetiny chat. Realizace by měla stát zhruba 30 miliónů korun. V dalších letech chtějí pokračovat druhou a třetí etapou odkanalizování chat v severní části Velkého Rybníka a za hrází.