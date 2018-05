Milan Vojtek, Právo

„První sběr už byl v závěru minulého týdne, víkend byl ve znamení absolutního nájezdu sběračů. To mi dokonce volala paní, že je v koloně aut pět set metrů před polem. Až jsem se začínal bát, co mi udělají lidé, pokud jahod nebude dost,“ řekl Právu Zdeněk Jakubčík z šakvické rodinné firmy.

Odrůd má hned několik, vesměs s původem v Itálii. Někdo má zájem o velké jahody Rumba, zkušené kuchařky pak neochvějně směrují svou pozornost do řádků s odrůdou Carmen. „Nedivím se jim. Pokud jednou někdo zkusí udělat džem z jahod Carmen, už jiný nechce. Je k tomu ideální,“ prohlásil o jahodách s výraznými semínky majitel jahodové plantáže.

Jahody pěstuje na dvanácti hektarech. Násada byla solidní, jenže výsledek sklizně možná tak skvělý nebude. „Asi si za to můžu sám, u jahod vysadili stromy pro biokoridor a obrátili se na mě, abych se jim postaral o vodu. Tak jsem zavlažil stromy a do jahod jsem pořádně pustil vodu jen jednou. To se asi na úrodě projevilo,“ připustil zemědělec.

Každý sbírá jinak



Zkušenosti z minulých let, kdy se staral o zásobování jahod do prodejních stánků, muže proškolily. Zjistil, že co neprodá do nástupu levných jahod z Polska, často hojně prodávaných jako tuzemské, už mu zůstane. A tak je prioritou prodej jahod samosběrem, za cenu 45 korun za kilogram. O zájemce nouzi nemá. Spíše naopak.

„Jediný problém je, jak kdo sbírá. Někteří seberou jen co vidí, pod listy se nepodívají. Přijde druhý, začne o pár metrů dál, a tak tam zůstávají jahody. Ale nejdu cestou, abych k nim dával nějakého hotaře, aby je hlídal. Lidí přichází tolik, že to vysbírají. Uvidíme ale, jak dlouho dokážeme všechny uspokojit. Ten zájem je obrovský,“ řekl.

I v pondělí dopoledne bylo na obou provizorních parkovištích na kraji plantáží kolem 80 aut, a to odjíždějící sběrače střídala auta dalších zájemců o jahody.

Podobně jako u Šakvic to teď vypadá na mnohých jahodových plantážích v Česku. Například v Pilaticích na Hradecku se o víkendu trhalo první den. „Byly tam mraky lidí,“ řekl jeden z trhačů. Cena natrhaných jahod tam byla stejná jako na Moravě, 45 korun za kilo.